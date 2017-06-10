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    Гинер: «Барселона» и «Реал» устроят охоту за Слуцким»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал перспективы Леонида Слуцкого в «Халл Сити». Вчера клуб из Чемпионшипа объявил о назначении россиянина на пост главного тренера.

    «Рад за Слуцкого и думаю, он может добиться успеха в Англии. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, охоту за ним устроят «Барселона» и «Реал», – сказал Гинер.

    Слуцкий тренировал армейский клуб с 2009 по 2016 год.

    Источник: Р-Спорт

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    10.06.2017 21:18
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 11 июня 2017, 14:57

      Вот и сказочник проснулся.
      А Слуцкому желаю только УДАЧИ !

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 июня 2017, 10:31

      Для начала Леониду надо вывести «Халл Сити» в Чемпионы АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июня 2017, 10:02

      С чувством юмора у многих комментаторов плохо.

      «Рад за Слуцкого и думаю, он может добиться успеха в Англии. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, охоту за ним устроят «Барселона» и «Реал», – сказал Гинер.

      Ну, читайте материал не после выпитого литра водки! Это же ирония!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2017, 09:20

      В итоге в Крыльях окажется)))

      2
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 11 июня 2017, 06:49

      Читаю комменты и не пойму,то ли чувство юмора ни у кого нет,то ли еще что то с ними не так...Пена у многих так и брызжет)))

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      Рейтинг: +137

      olebar73 11 июня 2017, 06:42

      Смешно

      3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 июня 2017, 06:27

      Повеселил немного Гиннер

      0
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      Рейтинг: +582

      мароко 11 июня 2017, 06:17

      Это сказки, РЕАЛ и БАРСА прямо в очередь стоят за Слуцким, через год в России будет чалится.

      1
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      Рейтинг: +133

      абжора 11 июня 2017, 04:41

      Троллинг хороший.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 11 июня 2017, 00:10

      Если бы не Абрамович, его в 4 ю лигу не взяли...

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