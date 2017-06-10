Гинер: «Барселона» и «Реал» устроят охоту за Слуцким»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал перспективы Леонида Слуцкого в «Халл Сити». Вчера клуб из Чемпионшипа объявил о назначении россиянина на пост главного тренера.

«Рад за Слуцкого и думаю, он может добиться успеха в Англии. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Может ли он в будущем возглавить английский топ-клуб? Думаю, охоту за ним устроят «Барселона» и «Реал», – сказал Гинер.

Слуцкий тренировал армейский клуб с 2009 по 2016 год.