Источник: между «Реалом» и «МЮ» нет договоренности по трансферу Мораты

Твиттер футбольной передачи El Partizado на испанском телеканале COPE опроверг информацию о договоренности между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» по переходу нападающего Альваро Мораты. Вчера «Бомбардир» писал о том, что сумма сделки составит 73 миллиона евро.

«На данный момент «Реал» и «МЮ» не пришли к соглашению по этой сделке. По состоянию на сегодня не принято никаких решений», – говорится в сообщении.

Ранее 24-летний испанец удалил фразу «игрок «Реала» из описания своего профиля в инстаграме.