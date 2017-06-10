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    Источник: между «Реалом» и «МЮ» нет договоренности по трансферу Мораты

    Твиттер футбольной передачи El Partizado на испанском телеканале COPE опроверг информацию о договоренности между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» по переходу нападающего Альваро Мораты. Вчера «Бомбардир» писал о том, что сумма сделки составит 73 миллиона евро.

    «На данный момент «Реал» и «МЮ» не пришли к соглашению по этой сделке. По состоянию на сегодня не принято никаких решений», – говорится в сообщении.

    Ранее 24-летний испанец удалил фразу «игрок «Реала» из описания своего профиля в инстаграме.

    Источник: Twitter

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    10.06.2017 01:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 10:20

      Верь после этого бомбардиру

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