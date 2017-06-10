Мората удалил надпись «игрок «Реала» из описания аккаунта в инстаграме

Ранее «Бомбардир» писал об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему «Реала» Альваро Морате. Вчера сообщалось о договоренности по трансферу футболиста за сумму 73 миллиона евро. Ожидается, что в понедельник 24-летний испанец прилетит в Манчестер для подписания контракта.

Мората удалил надпись «Real Madrid C. F.» из описания своего профиля к инстаграме.

В минувшем сезоне на счету Мораты 20 голов и шесть результативных передач в 46-ти матчах всех соревнования. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста сборной Испании в 40 миллионов евро. По итогам чемпионата Испании команда Зинедина Зидана стала чемпионом. Сливочные также выиграли Лигу чемпионов.