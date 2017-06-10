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    Мората удалил надпись «игрок «Реала» из описания аккаунта в инстаграме

    Ранее «Бомбардир» писал об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему «Реала» Альваро Морате. Вчера сообщалось о договоренности по трансферу футболиста за сумму 73 миллиона евро. Ожидается, что в понедельник 24-летний испанец прилетит в Манчестер для подписания контракта.

    Мората удалил надпись «Real Madrid C. F.» из описания своего профиля к инстаграме.

    В минувшем сезоне на счету Мораты 20 голов и шесть результативных передач в 46-ти матчах всех соревнования. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста сборной Испании в 40 миллионов евро. По итогам чемпионата Испании команда Зинедина Зидана стала чемпионом. Сливочные также выиграли Лигу чемпионов.

    Источник: Instagram

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    10.06.2017 00:14
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