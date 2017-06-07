Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джикия: «Сборная России должна выходить и обыгрывать любые команды»

    Защитник сборной России Георгий Джикия считает, что игроки национальной команды должны в каждом матче стремиться к победе. Напомним, что игрок обороны был признан лучшим футболистом товарищеского матча со сборной Венгрии (3:0).

    ​– Болельщики всегда крайне требовательны к сборной России и на каждом турнире ждут от нее побед. Как думаете, почему сложилось мнение, что национальная команда должна обыгрывать кого угодно?

    – Я согласен с болельщиками. Мы должны выходить и обыгрывать любые команды. Футбол – это игра, но мы не должны просто выходить на поле, чтобы побегать 90 минут и насладиться атмосферой на стадионе. Хорошо, что болельщики столь требовательны – они всегда нас поддерживают и гонят вперед.

    – Тем не менее от грядущего Кубка конфедераций у многих заниженные ожидания. Есть те, кто считает, что Россия может даже не выйти из группы. Может ли это пойти на пользу сборной – ведь когда многого не ждут, проявить себя проще?

    – Возможно, это действительно пойдет нам на пользу. Мы прекрасно понимаем, почему у болельщиков сложилось такое мнение о сборной. Постараемся исправить все, что было до нас.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.06.2017 06:55
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 10:57

      Горячий грузин, молодой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 7 июня 2017, 09:51

      Накатил, похоже..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      NAKENA > Protosser 7 июня 2017, 11:37

      однозначно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 7 июня 2017, 09:24

      Ох че, самих венгров обыграли, теперь всю жизнь вспоминать)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Viruss28 7 июня 2017, 08:04

      Да желаю только удачи! Пора уже доказывать не словами, а действиями! Показать всем тем кто высмеивает российский футбол!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 июня 2017, 07:07

      Давай Жора!!!.....мы только за...флаг вам в руки)))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11