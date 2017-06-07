Джикия: «Сборная России должна выходить и обыгрывать любые команды»

Защитник сборной России Георгий Джикия считает, что игроки национальной команды должны в каждом матче стремиться к победе. Напомним, что игрок обороны был признан лучшим футболистом товарищеского матча со сборной Венгрии (3:0).

​– Болельщики всегда крайне требовательны к сборной России и на каждом турнире ждут от нее побед. Как думаете, почему сложилось мнение, что национальная команда должна обыгрывать кого угодно?

– Я согласен с болельщиками. Мы должны выходить и обыгрывать любые команды. Футбол – это игра, но мы не должны просто выходить на поле, чтобы побегать 90 минут и насладиться атмосферой на стадионе. Хорошо, что болельщики столь требовательны – они всегда нас поддерживают и гонят вперед.

– Тем не менее от грядущего Кубка конфедераций у многих заниженные ожидания. Есть те, кто считает, что Россия может даже не выйти из группы. Может ли это пойти на пользу сборной – ведь когда многого не ждут, проявить себя проще?

– Возможно, это действительно пойдет нам на пользу. Мы прекрасно понимаем, почему у болельщиков сложилось такое мнение о сборной. Постараемся исправить все, что было до нас.