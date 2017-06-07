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    Роберто Карлос сообщил, что после победы в Лиге чемпионов Марсело сильно напился

    Бывший футболист «Реала» Роберто Карлос признался, что побывал в раздевалке мадридской команды после победы в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (4:1). Бразилец рассказал, что его соотечественник Марсело был сильно пьян после успеха сливочных в главном турнире Европы.

    «Марсело был очень пьян. Он постоянно спрашивал: почему все ходят в футболках с его номером (Марсело выступает под 12-м номером, а «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 12-й раз – прим. «Бомбардир»).

    Марсело вообще ничего не соображал», – отметил Карлос.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2017 01:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +324

      hellkid 15 июня 2017, 08:55

      заслужил!
      вообще Марсело - приятный парень :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 7 июня 2017, 21:33

      Он и трезвый на пьяного похож)))

      0
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      Рейтинг: +71

      Партос 7 июня 2017, 06:44

      Марсело еще тот шутник, возможно он просто прикололся над Роберто Карлосом.

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 7 июня 2017, 05:39

      Ему можно. Не каждый выигрывает лигу

      4
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > kaa-71 7 июня 2017, 09:06

      Тем более 2 раза подряд)))

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 05:32

      Он был не одинок

      1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 7 июня 2017, 01:24

      ну очень интересно =)

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