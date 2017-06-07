Роберто Карлос сообщил, что после победы в Лиге чемпионов Марсело сильно напился

Бывший футболист «Реала» Роберто Карлос признался, что побывал в раздевалке мадридской команды после победы в финале Лиги чемпионов над «Ювентусом» (4:1). Бразилец рассказал, что его соотечественник Марсело был сильно пьян после успеха сливочных в главном турнире Европы.

«Марсело был очень пьян. Он постоянно спрашивал: почему все ходят в футболках с его номером (Марсело выступает под 12-м номером, а «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 12-й раз – прим. «Бомбардир»).

Марсело вообще ничего не соображал», – отметил Карлос.