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  • Жамалетдинов: «Гончаренко в отличие от Слуцкого в меня поверил и дал шанс»

Жамалетдинов: «Гончаренко в отличие от Слуцкого в меня поверил и дал шанс»

6 июня 2017, 22:43
7

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал, что долго ждал дебюта в основном составе армейцев. По словам 20-летнего игрока, экс-главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий шанса ему так и не дал в отличие от нового наставника Виктора Гончаренко.

«Дебюта в основе ждал долго, еще при Леониде Викторовиче Слуцком. Тогда шанса не получил, а новый тренер в меня поверил. Конечно, сильно переживал на первой игре в РФПЛ, хотя провел на поле всего пять-семь минут. Затем в Уфе появился уже на 35 минут при счете 0:0. Вышел на левый фланг обороны, волновался поначалу. Старался почувствовать мяч, разбегаться, продышаться, а потом уже раскрепостился. Вроде игра пошла. Тренер просил больше играть на атаку. Мы победили со счетом 2:0. После встречи созвонился с Гришиным – он поздравил меня с удачным матчем. Попросил, чтобы я не сбавлял.

Выросло ли внимание ко мне после дебюта в основе? В инстаграме на меня подписались, начали «лайкать», – сказал Жамалетдинов.

В минувшем сезоне форвард провел в РФПЛ четыре матча, не отметившись результативными действиями.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жамалетдинов Тимур Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (7)
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Sylpheed
1496795045
Будучи нападающим или оттянутым форвардом, к тебе Тимур не будет никаких оценок, кроме забитых голов и точка.
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sprint5
1496804291
успехов тебе
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Obi Wan
1496808433
Удачи Тимуру!
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Nerlinger
1496813389
Нууу... Не подведи!!!
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Дядя Серёжа
1496822845
Любой молодой в нашем футболе - стоит посмотреть
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Dominator777
1496834405
Меньше смотри на лайки в "инсте", больше вкалывай на тренировках и в играх, не "зазвездись", у тебя потенциал бомбардира, который нужно подтвердить в основной команде. Удачи тебе!
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Masteralex
1496839980
и не нужно ЦСКА больше никого в нападение, особенно долговязых негров и недолговязых тоже, свои молодые лучше есть, о чём собственно я ещё писал при Слуцком, но они решили взять Траоре, Страндберга, потом Оланаре, а свои молодые талантливые лавку полируют, а ведь играют не хуже, и даже лучше, единственное только выносливости надо ещё подкачать, на весь матч не хватает
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