Жамалетдинов: «Гончаренко в отличие от Слуцкого в меня поверил и дал шанс»

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал, что долго ждал дебюта в основном составе армейцев. По словам 20-летнего игрока, экс-главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий шанса ему так и не дал в отличие от нового наставника Виктора Гончаренко.

«Дебюта в основе ждал долго, еще при Леониде Викторовиче Слуцком. Тогда шанса не получил, а новый тренер в меня поверил. Конечно, сильно переживал на первой игре в РФПЛ, хотя провел на поле всего пять-семь минут. Затем в Уфе появился уже на 35 минут при счете 0:0. Вышел на левый фланг обороны, волновался поначалу. Старался почувствовать мяч, разбегаться, продышаться, а потом уже раскрепостился. Вроде игра пошла. Тренер просил больше играть на атаку. Мы победили со счетом 2:0. После встречи созвонился с Гришиным – он поздравил меня с удачным матчем. Попросил, чтобы я не сбавлял.

Выросло ли внимание ко мне после дебюта в основе? В инстаграме на меня подписались, начали «лайкать», – сказал Жамалетдинов.

В минувшем сезоне форвард провел в РФПЛ четыре матча, не отметившись результативными действиями.