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    Жамалетдинов: «Гончаренко в отличие от Слуцкого в меня поверил и дал шанс»

    Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал, что долго ждал дебюта в основном составе армейцев. По словам 20-летнего игрока, экс-главный тренер красно-синих Леонид Слуцкий шанса ему так и не дал в отличие от нового наставника Виктора Гончаренко.

    «Дебюта в основе ждал долго, еще при Леониде Викторовиче Слуцком. Тогда шанса не получил, а новый тренер в меня поверил. Конечно, сильно переживал на первой игре в РФПЛ, хотя провел на поле всего пять-семь минут. Затем в Уфе появился уже на 35 минут при счете 0:0. Вышел на левый фланг обороны, волновался поначалу. Старался почувствовать мяч, разбегаться, продышаться, а потом уже раскрепостился. Вроде игра пошла. Тренер просил больше играть на атаку. Мы победили со счетом 2:0. После встречи созвонился с Гришиным – он поздравил меня с удачным матчем. Попросил, чтобы я не сбавлял.

    Выросло ли внимание ко мне после дебюта в основе? В инстаграме на меня подписались, начали «лайкать», – сказал Жамалетдинов.

    В минувшем сезоне форвард провел в РФПЛ четыре матча, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.06.2017 22:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 7 июня 2017, 15:53

      и не нужно ЦСКА больше никого в нападение, особенно долговязых негров и недолговязых тоже, свои молодые лучше есть, о чём собственно я ещё писал при Слуцком, но они решили взять Траоре, Страндберга, потом Оланаре, а свои молодые талантливые лавку полируют, а ведь играют не хуже, и даже лучше, единственное только выносливости надо ещё подкачать, на весь матч не хватает

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 7 июня 2017, 14:20

      Меньше смотри на лайки в "инсте", больше вкалывай на тренировках и в играх, не "зазвездись", у тебя потенциал бомбардира, который нужно подтвердить в основной команде. Удачи тебе!

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 11:07

      Любой молодой в нашем футболе - стоит посмотреть

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 июня 2017, 08:29

      Нууу... Не подведи!!!

      3
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 7 июня 2017, 07:07

      Удачи Тимуру!

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 июня 2017, 05:58

      успехов тебе

      3
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      Рейтинг: +147

      Sylpheed 7 июня 2017, 03:24

      Будучи нападающим или оттянутым форвардом, к тебе Тимур не будет никаких оценок, кроме забитых голов и точка.

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