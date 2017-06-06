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    Туран завершил карьеру в сборной Турции

    Полузащитник «Барселоны» Арда Туран заявил, что завершает выступление за сборную Турции. Сегодня 30-летний игрок был отчислен из состава национальной команды по причине потасовки с журналистом Билалом Меше, произошедшей в самолете. Ранее работник СМИ опубликовал нелестную статью о хавбеке

    «Я покидаю сборную. Сожалею ли я? Нет. Я предан своей стране и готов защищать ее цвета. Но я неоднократно говорил, что готов уйти из сборной, если окажусь ей не нужен», – приводит слова Турана AFP.

    Туран впервые надел футболку национальной команды в августе 2006 года. С тех пор он провел 97 поединков, записав на свой счет 17 мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.06.2017 19:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 июня 2017, 13:24

      Очень жаль! Сначала идиотский трансфер в команду, которой ты толком и не нужен, потом полгода на банке, деградация и уход из сборной в расцвете сил...
      Видимо, это барселонский вирус - конфликты, психозы и отказы выступать на сборную. Только у Месси президент страны в ногах валялся, умолял вернуться... а Эрдоган так вряд ли сделает...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 21:15

      Кто-то из-за возраста заканчивает , кто-то - из-за травмы , а Туран решил закончить из-за журналиста ???????!!! Каждому свое .

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