Туран завершил карьеру в сборной Турции

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран заявил, что завершает выступление за сборную Турции. Сегодня 30-летний игрок был отчислен из состава национальной команды по причине потасовки с журналистом Билалом Меше, произошедшей в самолете. Ранее работник СМИ опубликовал нелестную статью о хавбеке

«Я покидаю сборную. Сожалею ли я? Нет. Я предан своей стране и готов защищать ее цвета. Но я неоднократно говорил, что готов уйти из сборной, если окажусь ей не нужен», – приводит слова Турана AFP.

Туран впервые надел футболку национальной команды в августе 2006 года. С тех пор он провел 97 поединков, записав на свой счет 17 мячей.