Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «Играли с Джикией первый раз, перестраховывались»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов подвел итоги контрольного матча против Венгрии (3:0). По словам футболиста, игрокам национальной команды не все удавалась из-за долгого перерыва в матчах сборной.

    «Почему чаще атаковали левым флангом? Может быть, нам надо чаще разворачивать атаки. Мы с Джикией впервые вместе действовали и, может быть, перестраховывались, больше играли в обороне. Хотелось бы, чтобы с самого начала игра получалась, но это первый матч после долгого перерыва, не все удавалось», – сказал Самедов.

    В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России примет участие в контрольной встрече против Чили 9 июня.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2017 01:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 6 июня 2017, 13:43

      Саша, оправдание, конечно, не очень. Вы же каждый день в футболе, профессионалы. Это любитель может так сказать. А так все ок, Зобнина только жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Bekmankek 6 июня 2017, 05:38

      Россия молодцы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11