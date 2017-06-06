Самедов: «Играли с Джикией первый раз, перестраховывались»

Полузащитник сборной России Александр Самедов подвел итоги контрольного матча против Венгрии (3:0). По словам футболиста, игрокам национальной команды не все удавалась из-за долгого перерыва в матчах сборной.

«Почему чаще атаковали левым флангом? Может быть, нам надо чаще разворачивать атаки. Мы с Джикией впервые вместе действовали и, может быть, перестраховывались, больше играли в обороне. Хотелось бы, чтобы с самого начала игра получалась, но это первый матч после долгого перерыва, не все удавалось», – сказал Самедов.

В рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России примет участие в контрольной встрече против Чили 9 июня.