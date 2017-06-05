Бубнов: «Для сборной России очень важна победа над Венгрией в психологическом плане»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча между сборными России и Венгрии. По мнению Бубнова, венгерская команда будет играть с полной отдачей.

«Я думаю, что сборная Венгрии сегодня будет играть с полной отдачей. Они способны выйти на поле и сыграть подготовлено. Для нас сегодняшняя победа имеет очень большое значение в плане психологии. Но тут определяющим будет матч против сборной Чили. Хотя за такой короткий промежуток футболисты могут не успеть восстановиться и это будет очень плохо», – сказал Бубнов.

Встреча начнется в 21:30 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией данного поединка.