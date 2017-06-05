Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «Для сборной России очень важна победа над Венгрией в психологическом плане»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча между сборными России и Венгрии. По мнению Бубнова, венгерская команда будет играть с полной отдачей.

    «Я думаю, что сборная Венгрии сегодня будет играть с полной отдачей. Они способны выйти на поле и сыграть подготовлено. Для нас сегодняшняя победа имеет очень большое значение в плане психологии. Но тут определяющим будет матч против сборной Чили. Хотя за такой короткий промежуток футболисты могут не успеть восстановиться и это будет очень плохо», – сказал Бубнов.

    Встреча начнется в 21:30 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает следить за текстовой трансляцией данного поединка.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2017 20:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 5 июня 2017, 21:04

      Александр Викторович верно подметил, мне тоже кажется, что матч с Чили поважнее и "позначимее" будет...но Станиславу Черчесову и его команде пора бы уже показать "зарисовки" к Кубку Конфедераций и Чемпионату Мира, и матч с венграми - отличная возможность для этого...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11