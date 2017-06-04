Отец Мораты заявил, что его сыном интересуется только «Манчестер Юнайтед»

Отец нападающего «Реала» Альваро Мораты заявил, что в услугах его сына заинтересован только «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в английский клуб. При этом сам футболист заявил, что планирует остаться в стане сливочных.
«Я точно знаю, что «МЮ» – единственный клуб, который интересуется Альваро. Больше претендентов нет», – сказал Пако Гонсалес.
Добавим, что на 24-летнего испанца претендует «Милан», готовый заплатить за нападающего 60 миллионов евро.
Источник: Football Italia