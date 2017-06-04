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    Отец Мораты заявил, что его сыном интересуется только «Манчестер Юнайтед»

    Отец нападающего «Реала» Альваро Мораты заявил, что в услугах его сына заинтересован только «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в английский клуб. При этом сам футболист заявил, что планирует остаться в стане сливочных.

    «Я точно знаю, что «МЮ» – единственный клуб, который интересуется Альваро. Больше претендентов нет», – сказал Пако Гонсалес.

    Добавим, что на 24-летнего испанца претендует «Милан», готовый заплатить за нападающего 60 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    04.06.2017 19:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 4 июня 2017, 21:27

      Видимо сидят на одной траве, раза 3-4 писали что он уже дал согласие на переход в Милан.....

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