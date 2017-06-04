Лемина о Роналду: «Глядя на него хочется играть в футбол»

Полузащитник «Ювентуса» Марио Лемина подвел итоги финального матча Лиги чемпионов против «Реала« (1:4), а также поделился мнением о форварде испанцев Криштиану Роналду, который отметился дублем.

«Если посмотреть на нашу игру во втором тайме, становится понятно, что поражение заслуженное. У нас практически не было моментов. Мы играли не в тот футбол, который планировал. А «Реал» был очень хорош. Роналду? Я всегда считал его лучшим игроком мира. Спасибо ему за то, что он подобными достижениями заставляет тебя хотеть играть в футбол», – сказал игрок.

Отметим, что Роналду достиг отметки в 600 голов в профессиональной карьере.