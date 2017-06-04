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Лемина о Роналду: «Глядя на него хочется играть в футбол»

4 июня 2017, 09:22
4

Полузащитник «Ювентуса» Марио Лемина подвел итоги финального матча Лиги чемпионов против «Реала« (1:4), а также поделился мнением о форварде испанцев Криштиану Роналду, который отметился дублем.

«Если посмотреть на нашу игру во втором тайме, становится понятно, что поражение заслуженное. У нас практически не было моментов. Мы играли не в тот футбол, который планировал. А «Реал» был очень хорош. Роналду? Я всегда считал его лучшим игроком мира. Спасибо ему за то, что он подобными достижениями заставляет тебя хотеть играть в футбол», – сказал игрок.

Отметим, что Роналду достиг отметки в 600 голов в профессиональной карьере.

Источник: L' Equipe
Лига чемпионов Ювентус Реал Роналду Криштиану Лемина Марио
Комментарии (4)
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NEON-SM
1496561845
600 штук, это очень много, у нас кто за сотню переходят богами себя считают, а тут такое. Лемина молоток, нашёл в себе силы и похвалил соперника, обычно обсирают
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Alex3920486
1496832554
Глядя на него, можно сказать сразу - заднеприводный...
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Alex3920486
1496832590
Путин бы с ним в общий душ на подлодке не пошел бы))
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