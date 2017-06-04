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    Лемина о Роналду: «Глядя на него хочется играть в футбол»

    Полузащитник «Ювентуса» Марио Лемина подвел итоги финального матча Лиги чемпионов против «Реала« (1:4), а также поделился мнением о форварде испанцев Криштиану Роналду, который отметился дублем.

    «Если посмотреть на нашу игру во втором тайме, становится понятно, что поражение заслуженное. У нас практически не было моментов. Мы играли не в тот футбол, который планировал. А «Реал» был очень хорош. Роналду? Я всегда считал его лучшим игроком мира. Спасибо ему за то, что он подобными достижениями заставляет тебя хотеть играть в футбол», – сказал игрок.

    Отметим, что Роналду достиг отметки в 600 голов в профессиональной карьере.

    Источник: L' Equipe

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    04.06.2017 09:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 7 июня 2017, 13:49

      Путин бы с ним в общий душ на подлодке не пошел бы))

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 7 июня 2017, 13:49

      Глядя на него, можно сказать сразу - заднеприводный...

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 10:37

      600 штук, это очень много, у нас кто за сотню переходят богами себя считают, а тут такое. Лемина молоток, нашёл в себе силы и похвалил соперника, обычно обсирают

      3
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > NEON-SM 4 июня 2017, 10:42

      Некоторые и до сотни не доходят,а уже забивают на игру!

      4
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