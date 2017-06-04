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    Роналду выиграл четвертый финал ЛЧ и присоединился к Иньесте и Зеедорфу

    «Реал» одержал победу над «Ювентусом» со счетом 4:1 в заключительном матче Лиги чемпионов-2016/17.

    Для нападающего Криштиану Роналду победа стала четвертой в финалах ЛЧ. Ранее португалец выиграл одну решающую встречу в составе «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2007/08 и дважды побеждал со сливочными (-13/14 и -15/16). Таким образом, форвард сравнялся по данному показателю с полузащитником «Барселоны» Андресом Иньестой и экс-хавбеком «Реала» и «Милана» Кларенсом Зеедорфом. После матча Роналду встретился с голландцем.

    При подсчете статистики учитывались только игроки, который выходили на поле в финалах.

    Источник: УЕФА

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    04.06.2017 00:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 4 июня 2017, 01:24

      Заслужено)

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 июня 2017, 01:11

      слова излишне....он реально красавчик)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 4 июня 2017, 01:10

      Когда многие думали, что Роналду на пике формы - он прибавил и стал на голову сильнее..

      2
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 4 июня 2017, 00:44

      гггыыы.. При подсчете статистики учитывались только игроки, который выходили на поле в финалах... карлик и тут от..сал)
      ЗМ его!! поклонникам гнома- спать спокойно и грезить о чём-то великом!!! ВЫ в а.Нусе друзья!!!!

      5
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 4 июня 2017, 00:43

      По ходу обладатель ЗМ 2017!

      5
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 4 июня 2017, 00:43

      И скорее всего не последний его финал...

      4
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