Роналду выиграл четвертый финал ЛЧ и присоединился к Иньесте и Зеедорфу

«Реал» одержал победу над «Ювентусом» со счетом 4:1 в заключительном матче Лиги чемпионов-2016/17.

Для нападающего Криштиану Роналду победа стала четвертой в финалах ЛЧ. Ранее португалец выиграл одну решающую встречу в составе «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2007/08 и дважды побеждал со сливочными (-13/14 и -15/16). Таким образом, форвард сравнялся по данному показателю с полузащитником «Барселоны» Андресом Иньестой и экс-хавбеком «Реала» и «Милана» Кларенсом Зеедорфом. После матча Роналду встретился с голландцем.

При подсчете статистики учитывались только игроки, который выходили на поле в финалах.