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Мертезакер принял решение закончить карьеру в 32 года

3 июня 2017, 18:30
13

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер объявил о своем решении завершить карьеру футболиста. Напомним, немец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.

«Мне посчастливилось провести прекрасную карьеру, и я хотел бы завершить ее на мажорной ноте. У меня есть мотивация, но нет возможности играть каждые три дня. Не хочу рисковать. Я сказал Венгеру, что я устал как физически, так и психологически. Победа в Кубке Англии была хорошим завершением, которого я не ожидал. «Арсенал» хочет сохранить меня в клубе, и переговоры уже начались. Я буду занимать роль в сфере бизнес-операций», – сказал игрок.

32-летний Мертезакер выступает за лондонский клуб с 2011 года. На его счету 210 матчей и восемь голов.

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Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Арсенал Мертезакер Пер Венгер Арсен
Комментарии (13)
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Алекc
1496504378
Вот так поворот. но канониры молодцы оставляют в клубе) дают рабочее место
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multiscan
1496505307
Правильное решение.
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ufos73
1496505436
Дзюбе пора подумать об этом сейчас, Коко уже вон года 2 как завязал )))
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STAFOR13
1496505494
даже в Китай не рванул, хороший игрок был, удачи ему в других делах!
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VVM1964
1496505983
ЗРЯ , МОЖНО БЫЛО ЕЩЕ В ЗЕНИТЕ ПОИГРАТЬ .
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OfaZavr
1496505997
Жаль, что так рано.
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Garrincha58
1496506633
Лам Мертезакер Алонсо уходят?, а эти Березуцкие и Игнашевич остаются? Господа где логика!!!?
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diktatop
1496507780
УДАЧИ В НАЧИНАНИЯХ
Ответить
policepnz
1496508933
в китай !
Ответить
mihail200606
1496511252
ну в китае бы мог еще подзаработать...
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