Мертезакер принял решение закончить карьеру в 32 года

Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер объявил о своем решении завершить карьеру футболиста. Напомним, немец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.

«Мне посчастливилось провести прекрасную карьеру, и я хотел бы завершить ее на мажорной ноте. У меня есть мотивация, но нет возможности играть каждые три дня. Не хочу рисковать. Я сказал Венгеру, что я устал как физически, так и психологически. Победа в Кубке Англии была хорошим завершением, которого я не ожидал. «Арсенал» хочет сохранить меня в клубе, и переговоры уже начались. Я буду занимать роль в сфере бизнес-операций», – сказал игрок.

32-летний Мертезакер выступает за лондонский клуб с 2011 года. На его счету 210 матчей и восемь голов.

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