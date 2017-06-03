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    Мертезакер принял решение закончить карьеру в 32 года

    Защитник «Арсенала» Пер Мертезакер объявил о своем решении завершить карьеру футболиста. Напомним, немец пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы.

    «Мне посчастливилось провести прекрасную карьеру, и я хотел бы завершить ее на мажорной ноте. У меня есть мотивация, но нет возможности играть каждые три дня. Не хочу рисковать. Я сказал Венгеру, что я устал как физически, так и психологически. Победа в Кубке Англии была хорошим завершением, которого я не ожидал. «Арсенал» хочет сохранить меня в клубе, и переговоры уже начались. Я буду занимать роль в сфере бизнес-операций», – сказал игрок.

    32-летний Мертезакер выступает за лондонский клуб с 2011 года. На его счету 210 матчей и восемь голов.

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    Источник: Goal.com

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    03.06.2017 18:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 июня 2017, 20:34

      ну в китае бы мог еще подзаработать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 3 июня 2017, 19:55

      в китай !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      diktatop 3 июня 2017, 19:36

      УДАЧИ В НАЧИНАНИЯХ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 19:17

      Лам Мертезакер Алонсо уходят?, а эти Березуцкие и Игнашевич остаются? Господа где логика!!!?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Garrincha58 3 июня 2017, 19:33

      Им есть достойная замена.А у нас всё на стариках .И не только в футболе

      0
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > андрей андреев 3 июня 2017, 19:37

      и не только у нас.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2017, 19:06

      Жаль, что так рано.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 июня 2017, 18:58

      даже в Китай не рванул, хороший игрок был, удачи ему в других делах!

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 июня 2017, 18:57

      Дзюбе пора подумать об этом сейчас, Коко уже вон года 2 как завязал )))

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 3 июня 2017, 18:55

      Правильное решение.

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 3 июня 2017, 18:39

      Вот так поворот. но канониры молодцы оставляют в клубе) дают рабочее место

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