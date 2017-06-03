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    Балаге: «Иско выйдет в основе «Реала». Бэйл останется в запасе»

    Испанский журналист Гильем Балаге высказался о возможном составе мадридского «Реала» на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса». По мнению Балаге, в стартовом составе испанцев выйдет Иско, а Гарет Бэйл останется в запасе.

    «Бэйл будет на скамейке. Иско выйдет в основе.Ключевые члены команды предпочли сыграть с четырьмя полузащитниками», – написал Балаге в своем твиттере.

    Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию матча.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Twitter

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    03.06.2017 17:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 3 июня 2017, 18:14

      Иско в этом сезоне радует!!!Поляну видит,отдает,забивает!!!Хорош испанец!!!

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