Кудряшов будет болеть за «Реал» в финальном матче Лиги чемпионов

Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов. По словам игрока, он будет болеть за «Реал», но выше оценивает шансы «Ювентуса».

«Больше по всему турниру симпатизировал «Реалу», но смотрел и «Ювентус», итальянский клуб здорово играет. Думаю, что шансы 60 на 40 в пользу «Ювентуса». Еще хотелось бы, чтобы они выиграли, потому что там Джанлуиджи Буффон, он заслуживает выиграть Лигу чемпионов. Но переживать все равно больше буду за «Реал».

Барцальи, Бонуччи, Кьеллини? Симпатизирую Бонуччи. Просто у него лучше первый пас, он ведущий защитник. Но вообще у них тройка сумасшедшая, они все топовые защитники, прекрасно друг друга знают, делают все на подсознательном уровне», – сказал Кудряшов.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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