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    Судья финала ЛЧ Брих: «Буду работать бок о бок с 22 игроками, у каждого из которых свой характер»

    Арбитр Фелик Брих, который будет обслуживать финальную встречу Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом», поделился ожиданиями от игры. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

    «На таком уровне нужно не только хорошо готовиться к матчу и быть в форме, но и уметь управлять людьми, ведь это является одним из важнейших аспектов судейства. Ты работаешь бок о бок с 22 игроками и другими людьми, у каждого из которых свой характер, поэтому нужно уметь находить контакт со всеми.

    Командная работа очень важна для судей. Мы много лет работали вместе, и это дает нам большое преимущество. Это значит, что мы знаем, как каждый из нас поведет себя в той или иной ситуации. Мы не просто помогаем друг другу принимать верные решения. Мы заряжаем друг друга уверенностью и вдохновляем друг друга.

    Когда мы будем стоять на поле и слушать гимн Лиги чемпионов, я со своей командой буду полностью сосредоточен на предстоящем матче. Мы постараемся хорошо начать игру, потому что, как и в случае с игроками, таким образом у тебя появляется уверенность. Получить назначение на главный матч в европейском клубном футболе – большая честь, и я жду этой игры с нетерпением», – сказал судья.

    Следить за текстовой трансляцией матча можно здесь.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: УЕФА

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    03.06.2017 12:43
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 3 июня 2017, 15:03

      Удачи всем.Пусть решит исход матча футболисты а не судьи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Viruss28 3 июня 2017, 13:58

      Да удачи! Без голов руками! Без сомнительных пинальти!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 13:45

      Хочется просто пожелать , чтобы не было "косяков" !

      2
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