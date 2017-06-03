Судья финала ЛЧ Брих: «Буду работать бок о бок с 22 игроками, у каждого из которых свой характер»

Арбитр Фелик Брих, который будет обслуживать финальную встречу Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом», поделился ожиданиями от игры. Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

«На таком уровне нужно не только хорошо готовиться к матчу и быть в форме, но и уметь управлять людьми, ведь это является одним из важнейших аспектов судейства. Ты работаешь бок о бок с 22 игроками и другими людьми, у каждого из которых свой характер, поэтому нужно уметь находить контакт со всеми.

Командная работа очень важна для судей. Мы много лет работали вместе, и это дает нам большое преимущество. Это значит, что мы знаем, как каждый из нас поведет себя в той или иной ситуации. Мы не просто помогаем друг другу принимать верные решения. Мы заряжаем друг друга уверенностью и вдохновляем друг друга.

Когда мы будем стоять на поле и слушать гимн Лиги чемпионов, я со своей командой буду полностью сосредоточен на предстоящем матче. Мы постараемся хорошо начать игру, потому что, как и в случае с игроками, таким образом у тебя появляется уверенность. Получить назначение на главный матч в европейском клубном футболе – большая честь, и я жду этой игры с нетерпением», – сказал судья.

Следить за текстовой трансляцией матча можно здесь.

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