Переговоры по трансляциям Кубка конфедераций и ЧМ-2018 продолжаются

Затянуло бурой ТИНОЙ гладь старинного пруда. ФИФА хочет сказать, что ТинаКан врет, да кто они такие, у нее Газпром спонсор, а он лигу чемпионов уже выиграл, ну почти.
Пресс-служба ФИФА дала комментарий по ходу переговоров о покупке телеправ на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 российскими телеканалами.
«В ответ на ваш запрос можем сообщить, что на данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно. По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев», – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.
Стоит отметить, ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала переговоры завершенными.