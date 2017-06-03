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  • Переговоры по трансляциям Кубка конфедераций и ЧМ-2018 продолжаются

Переговоры по трансляциям Кубка конфедераций и ЧМ-2018 продолжаются

3 июня 2017, 11:18
7

Пресс-служба ФИФА дала комментарий по ходу переговоров о покупке телеправ на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 российскими телеканалами.

«В ответ на ваш запрос можем сообщить, что на данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно. По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев», – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Стоит отметить, ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала переговоры завершенными.

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций Канделаки Тина
Комментарии (7)
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cska-62
1496480168
"...И закончатся предположительно после финального матча Чемпионата мира-2018! Слава Мутко! Слава нашим доблестным переговорщикам! Удалось получить права на трансляции этих прошедших к тому времени спортивных мероприятий практически бесплатно!".
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kykyi
1496481671
То есть Канделаки пи-ит. Нашим чиновникам и "пропагандонам" не привыкать. это их стиль. Понятие репутации в нашей стране сведен к нулю, печально.
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dok66
1496486174
Та не кипешуйтесь! Сразу после встречи с ВВ была озвучена сумма ! Сейчас Тине нужно некое время , что ее отработать ! Все будет ОК !
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Masteralex
1496487741
Потому что алчные мудаки из ФИФА совсем оборзели, трансляция ЧМ-2014 стоила для России 32 млн, трансляция ЧЕ-2016 - 21 млн, а сейчас они требуют 120 млн за не особо интересный кубок конфедераций и за ЧМ-2018. А дерут втридорого, потому что у страны-хозяйки нет выбора, показывать они будут полюбому. Не удивительно, что телеканалы отказались платить такую сумму из своего кармана, потому что они её ну никак не окупят, а если работать в убыток, то чем платить з/п работникам? В общем, тупым долбоящерам из ФИФА придётся умерить свои аппетиты, ибо зажрались. Хотят на ЧМ в России сделать на 0.7 лярда больше прибыли, чем в Бразилии, из воздуха.
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tank219
1496497533
Затянуло бурой ТИНОЙ гладь старинного пруда. ФИФА хочет сказать, что ТинаКан врет, да кто они такие, у нее Газпром спонсор, а он лигу чемпионов уже выиграл, ну почти.
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