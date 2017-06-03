Переговоры по трансляциям Кубка конфедераций и ЧМ-2018 продолжаются

Пресс-служба ФИФА дала комментарий по ходу переговоров о покупке телеправ на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 российскими телеканалами.

«В ответ на ваш запрос можем сообщить, что на данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно. По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев», – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Стоит отметить, ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала переговоры завершенными.