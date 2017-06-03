Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Переговоры по трансляциям Кубка конфедераций и ЧМ-2018 продолжаются

    Пресс-служба ФИФА дала комментарий по ходу переговоров о покупке телеправ на показ Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 российскими телеканалами.

    «В ответ на ваш запрос можем сообщить, что на данный момент переговоры еще продолжаются, вся новая информация по данной теме будет представлена своевременно. По этой причине мы не будем давать никаких дополнительных комментариев», – говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

    Стоит отметить, ранее генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала переговоры завершенными.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2017 11:18
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 3 июня 2017, 16:45

      Затянуло бурой ТИНОЙ гладь старинного пруда. ФИФА хочет сказать, что ТинаКан врет, да кто они такие, у нее Газпром спонсор, а он лигу чемпионов уже выиграл, ну почти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 3 июня 2017, 14:02

      Потому что алчные мудаки из ФИФА совсем оборзели, трансляция ЧМ-2014 стоила для России 32 млн, трансляция ЧЕ-2016 - 21 млн, а сейчас они требуют 120 млн за не особо интересный кубок конфедераций и за ЧМ-2018. А дерут втридорого, потому что у страны-хозяйки нет выбора, показывать они будут полюбому.

      Не удивительно, что телеканалы отказались платить такую сумму из своего кармана, потому что они её ну никак не окупят, а если работать в убыток, то чем платить з/п работникам?

      В общем, тупым долбоящерам из ФИФА придётся умерить свои аппетиты, ибо зажрались. Хотят на ЧМ в России сделать на 0.7 лярда больше прибыли, чем в Бразилии, из воздуха.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 13:36

      Та не кипешуйтесь! Сразу после встречи с ВВ была озвучена сумма ! Сейчас Тине нужно некое время , что ее отработать ! Все будет ОК !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 июня 2017, 12:21

      То есть Канделаки пи-ит. Нашим чиновникам и "пропагандонам" не привыкать. это их стиль. Понятие репутации в нашей стране сведен к нулю, печально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 июня 2017, 11:56

      "...И закончатся предположительно после финального матча Чемпионата мира-2018! Слава Мутко! Слава нашим доблестным переговорщикам! Удалось получить права на трансляции этих прошедших к тому времени спортивных мероприятий практически бесплатно!".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11