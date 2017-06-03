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    Экс-полузащитник «Спартака» Алекс завершил карьеру

    Алекс Рафаэл Мескини завершил футбольную карьеру в возрасте 35-ти лет, сообщает бразильский журналист Полидоро Жуниор.

    С 2009 по 2011 год бразилец выступал за московский «Спартак». За 69 матчей во всех турнирах полузащитник забил 19 мячей и отдал 22 результативные передачи. Последним клубом Алекса был «Интернасьонал», контракт с которым был расторгнут в январе. Согласно источнику, футболист мог продолжить карьеру в клубе «Аваи», но отклонил предложение.

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    Источник: Twitter

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    03.06.2017 00:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 1 июля 2017, 21:26

      он был в то время когда Спартак был слаб, один не затащил(

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 3 июня 2017, 11:46

      Помню читал, что в свое время им интересовались Вольфсбург и Барса, незнаю правда нет, но игрок вполне мог играть на этом топ уровне. Жалко тчо не получилось. В любом случае спасибо ему большое. Очень сильно помог спартаку

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2017, 10:18

      Замечательный игрок. Удачи в следующих начинаниях!

      5
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 июня 2017, 09:04

      хороший был игрок, тащил на себе Спартак.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 июня 2017, 08:50

      Кабан!

      2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 3 июня 2017, 08:43

      Хороший был футболист, хотя полностью не использовал свой потенциал. Может тренером хорошим станет. Удачи ему !

      2
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 3 июня 2017, 06:10

      Хотим АЕК или ФКСБ

      -3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 июня 2017, 05:19

      По моему личному мнению, Алекс так до конца и не раскрылся в футболе, что-то видно помешало это сделать!

      3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 июня 2017, 04:07

      Хороший был игрок,удачи ему!!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +2389

      serglider 3 июня 2017, 02:15

      Похоже Алекс просто устал от футбола... Талантливый футболист мог вполне играть на уровне топ - клубов, но как-то не сложилась карьера великого футболиста...

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