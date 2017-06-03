Экс-полузащитник «Спартака» Алекс завершил карьеру

Алекс Рафаэл Мескини завершил футбольную карьеру в возрасте 35-ти лет, сообщает бразильский журналист Полидоро Жуниор.

С 2009 по 2011 год бразилец выступал за московский «Спартак». За 69 матчей во всех турнирах полузащитник забил 19 мячей и отдал 22 результативные передачи. Последним клубом Алекса был «Интернасьонал», контракт с которым был расторгнут в январе. Согласно источнику, футболист мог продолжить карьеру в клубе «Аваи», но отклонил предложение.

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