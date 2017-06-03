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Экс-полузащитник «Спартака» Алекс завершил карьеру

3 июня 2017, 00:45
12

Алекс Рафаэл Мескини завершил футбольную карьеру в возрасте 35-ти лет, сообщает бразильский журналист Полидоро Жуниор.

С 2009 по 2011 год бразилец выступал за московский «Спартак». За 69 матчей во всех турнирах полузащитник забил 19 мячей и отдал 22 результативные передачи. Последним клубом Алекса был «Интернасьонал», контракт с которым был расторгнут в январе. Согласно источнику, футболист мог продолжить карьеру в клубе «Аваи», но отклонил предложение.

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Интернасьонал Спартак Аваи
Комментарии (12)
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VVM1964
1496441721
ОДИН ИЗ НЕ МНОГИХ ЛЕГИОНЕРОВ КОТОРЫЙ ЗАПОМНИЛСЯ В СПАРТАКЕ И ОБ УХОДЕ КОТОРОГО ПРИХОДИЛОСЬ СОЖАЛЕТЬ . УДАЧИ ЕМУ ПО ЖИЗНИ .
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Leon_ARS
1496442996
Классный был распосовщик.
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serglider
1496445307
Похоже Алекс просто устал от футбола... Талантливый футболист мог вполне играть на уровне топ - клубов, но как-то не сложилась карьера великого футболиста...
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Mahone
1496452048
Хороший был игрок,удачи ему!!!!!!!!!
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Опорник84
1496456370
По моему личному мнению, Алекс так до конца и не раскрылся в футболе, что-то видно помешало это сделать!
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КЭТиК
1496459420
Хотим АЕК или ФКСБ
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Вадим 1972
1496468634
Хороший был футболист, хотя полностью не использовал свой потенциал. Может тренером хорошим станет. Удачи ему !
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ufos73
1496469017
Кабан!
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ПФК ЦСКА Моscow
1496469885
хороший был игрок, тащил на себе Спартак.
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OfaZavr
1496474313
Замечательный игрок. Удачи в следующих начинаниях!
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