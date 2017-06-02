Болельщики «Базеля» выбежали на поле с баннером в адрес президента клуба, который уходит в отставку

Встреча заключительного тура чемпионата Швейцарии между «Базелем» и «Санкт-Галленом» завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

По завершении сезона клуб покинет президент Бернард Хойслер. За время его пребывания в должности клуб выиграл национальный чемпионат девять раз подряд, включая нынешний сезон. При Хойслере финансовый оборот «Базеля» был увеличен до 100 миллионов евро. На 70-й минуте болельщики «Базеля» выбежали на поле с баннером «Снимаем шляпу, Барни».