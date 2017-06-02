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    Болельщики «Базеля» выбежали на поле с баннером в адрес президента клуба, который уходит в отставку

    Встреча заключительного тура чемпионата Швейцарии между «Базелем» и «Санкт-Галленом» завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

    По завершении сезона клуб покинет президент Бернард Хойслер. За время его пребывания в должности клуб выиграл национальный чемпионат девять раз подряд, включая нынешний сезон. При Хойслере финансовый оборот «Базеля» был увеличен до 100 миллионов евро. На 70-й минуте болельщики «Базеля» выбежали на поле с баннером «Снимаем шляпу, Барни».

    Источник: Twitter

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    02.06.2017 23:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70

      savdail 3 июня 2017, 00:01

      А

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