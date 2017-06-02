Вопрос о тактике лечения Дзюбы будет решен в ближайшее время

Стали известны причины отсутствия нападающего Артема Дзюбы на сегодняшней тренировке сборной России. Как сообщает официальный твиттер национальной команды, у форварда по-прежнему имеются проблемы с коленом.

Дзюба остался в отеле для проведения отдельного занятия и восстановительных мероприятий. В ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения игрока.

Признаков перегрузки и обострения процесса в коленном суставе нет, но полноценное участие в тренировке в связи с этой причиной затруднительно.