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    Вопрос о тактике лечения Дзюбы будет решен в ближайшее время

    Стали известны причины отсутствия нападающего Артема Дзюбы на сегодняшней тренировке сборной России. Как сообщает официальный твиттер национальной команды, у форварда по-прежнему имеются проблемы с коленом.

    Дзюба остался в отеле для проведения отдельного занятия и восстановительных мероприятий. В ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения игрока.

    Признаков перегрузки и обострения процесса в коленном суставе нет, но полноценное участие в тренировке в связи с этой причиной затруднительно.

    Источник: Twitter

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    02.06.2017 13:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 июня 2017, 17:33

      Отрубить на хрен!!!

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