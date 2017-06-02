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    Черчесов: «Евро-2016 для сборной России не удался. Настало время перемен»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что в национальной команде наступило время перемен. Также специалист признался, что положительно отнесся к петиции болельщиков о расформировании сборной после неудачного выступления на Евро-2016.

    «Мы столкнулись с тем, что настало время перемен. Чемпионат Европы 2016 года не удался. И эти перемены естественные.

    Они не потому, что болельщик петицию написал. Но кстати, я воспринял эту петицию нормально – значит, народ неравнодушен. Вроде бы абсурд, но с другой стороны надо вещи исправлять. Этим мы и занимались. Как сказал недавно ваш коллега Игорь Рабинер в своем материале, сборная в последнее время приучила нас разговаривать о футболе. Это уже приятно. Первый шаг мы сделали», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 01:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 2 июня 2017, 15:51

      Вангую на месяц вперед - Черчесов: «Кубок Конфедераций-2017 для сборной России не удался. Настало время перемен»

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 2 июня 2017, 14:21

      Дзюба в составе-деньги на ветер,Черчесов просто отработает срок,и снова новый цикл и новые надежды,ладно хоть новые стадионы останутся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch 2 июня 2017, 09:41

      Как можно тренером накануне домашнего ЧМ - сделать человека с таким мизерным опытом тренерской карьеры...Посмотреть бы в глаза клоуну, который его назначил...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Beim > AtticusFinch 2 июня 2017, 10:01

      Что ты расчитываешь в них увидеть?) кроме наглости там ничего нет

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 июня 2017, 08:30

      У нашей сборной хорошо получается русская народная забава -- валять дурака.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 июня 2017, 08:23

      Нормальной игры в ближайшее время от наших игроков ждать не приходится. А вот отношение к своей профессии и к болельщикам стоило бы поменять.

      3
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 2 июня 2017, 07:12

      Ммм, какие обнадеживающие слова.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 06:10

      От перемены мест слагаемых...

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