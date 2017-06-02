Черчесов: «Евро-2016 для сборной России не удался. Настало время перемен»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что в национальной команде наступило время перемен. Также специалист признался, что положительно отнесся к петиции болельщиков о расформировании сборной после неудачного выступления на Евро-2016.

«Мы столкнулись с тем, что настало время перемен. Чемпионат Европы 2016 года не удался. И эти перемены естественные.

Они не потому, что болельщик петицию написал. Но кстати, я воспринял эту петицию нормально – значит, народ неравнодушен. Вроде бы абсурд, но с другой стороны надо вещи исправлять. Этим мы и занимались. Как сказал недавно ваш коллега Игорь Рабинер в своем материале, сборная в последнее время приучила нас разговаривать о футболе. Это уже приятно. Первый шаг мы сделали», – сказал Черчесов.