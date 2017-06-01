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  • Черчесов: «На сборе все время работаем с датчиками, проверяем состояние игроков»

Черчесов: «На сборе все время работаем с датчиками, проверяем состояние игроков»

1 июня 2017, 23:21
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сборе, который национальная команда в данный момент проводит в Австрии. Специалист подчеркнул, что тренерский штаб тщательно следит за состоянием всех футболистов.

– Чем этот сбор отличается от предыдущих?

– Для начала – по времени. Раньше до первой игры было три дня, сейчас – чуть больше. Даже не чуть – а раза в четыре. И работой соответствующей большей. Кроме того, другое место. Меня часто спрашивали, почему и зачем. Надеюсь, теперь вы понимаете. Согласитесь это чуть-чуть другое уединение, чем то, которое бы получили дома. Мы здесь одни, отдельно живем, пять минут до тренировки, пять минут назад. Погода, возможность хорошо и качественно восстановиться.

Больше общаемся друг с другом, больше времени проводим. В Москве только в одну сторону добирались бы до тренировки 45 минут. С дорогой обратно это уже полтора часа. А здесь за полтора часа восстановиться, на массаж сходить. Много нюансов. Поля хорошие, гостиница проверенная. Кроме того, в условиях нижнего среднегорья короткие сборы всегда дают плюс.

– Видно, что вы даете игрокам серьезные нагрузки. Расскажите подробнее именно о физической подготовке.

– Всех футболистов надо приводить в одинаковое состояние. Этому компоненту уделили серьезное внимание. Однако занятия были практически всегда с мячами. Два раза мы зашли в тренажерный зал, провели там по 30 минут. Итого – час работы. Но работа не такая, как перед сезоном, другая. Скорее – проводили мышцы в тонус. Позади долгий и сложный сезон.

Все время работаем с датчиками, проверяем состояние футболистов, даже по ходу тренировки что-то корректируем. Кому-то более щадящий режим назначаем, кому-то наоборот. Мы точно знаем, что делать. Миранчук, Головин и Кудряшов, например, сегодня поделили время на двусторонней игре, потому что медицина подсказала, что мышцы у ребят напряглись. Чтобы не допустить травмы или рецидива, надо сыграть на опережение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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mihail200606
1496349671
Ошейники одеть на них с возможностью электроразряда, как для дрессировки собак, и гонять этих тварей...мышцы у них напряглись...
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отдай мои вещи
1496356336
как не посмотришь репортаж с тренировки - бег трусцой или игра в стеночку )
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Дядя Серёжа
1496368769
А перед "выездом" на газон проводится тест на алкоголь?
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mutabor0992
1496437879
Да поХ!С датчиками,без датчиков...Хоть вааще не тренируйтесь.Главное чтобы играли и сражались.
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