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    Черчесов: «На сборе все время работаем с датчиками, проверяем состояние игроков»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сборе, который национальная команда в данный момент проводит в Австрии. Специалист подчеркнул, что тренерский штаб тщательно следит за состоянием всех футболистов.

    – Чем этот сбор отличается от предыдущих?

    – Для начала – по времени. Раньше до первой игры было три дня, сейчас – чуть больше. Даже не чуть – а раза в четыре. И работой соответствующей большей. Кроме того, другое место. Меня часто спрашивали, почему и зачем. Надеюсь, теперь вы понимаете. Согласитесь это чуть-чуть другое уединение, чем то, которое бы получили дома. Мы здесь одни, отдельно живем, пять минут до тренировки, пять минут назад. Погода, возможность хорошо и качественно восстановиться.

    Больше общаемся друг с другом, больше времени проводим. В Москве только в одну сторону добирались бы до тренировки 45 минут. С дорогой обратно это уже полтора часа. А здесь за полтора часа восстановиться, на массаж сходить. Много нюансов. Поля хорошие, гостиница проверенная. Кроме того, в условиях нижнего среднегорья короткие сборы всегда дают плюс.

    – Видно, что вы даете игрокам серьезные нагрузки. Расскажите подробнее именно о физической подготовке.

    – Всех футболистов надо приводить в одинаковое состояние. Этому компоненту уделили серьезное внимание. Однако занятия были практически всегда с мячами. Два раза мы зашли в тренажерный зал, провели там по 30 минут. Итого – час работы. Но работа не такая, как перед сезоном, другая. Скорее – проводили мышцы в тонус. Позади долгий и сложный сезон.

    Все время работаем с датчиками, проверяем состояние футболистов, даже по ходу тренировки что-то корректируем. Кому-то более щадящий режим назначаем, кому-то наоборот. Мы точно знаем, что делать. Миранчук, Головин и Кудряшов, например, сегодня поделили время на двусторонней игре, потому что медицина подсказала, что мышцы у ребят напряглись. Чтобы не допустить травмы или рецидива, надо сыграть на опережение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2017 23:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 3 июня 2017, 00:11

      Да поХ!С датчиками,без датчиков...Хоть вааще не тренируйтесь.Главное чтобы играли и сражались.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 04:59

      А перед "выездом" на газон проводится тест на алкоголь?

      2
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 2 июня 2017, 01:32

      как не посмотришь репортаж с тренировки - бег трусцой или игра в стеночку )

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 июня 2017, 23:41

      Ошейники одеть на них с возможностью электроразряда, как для дрессировки собак, и гонять этих тварей...мышцы у них напряглись...

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