Селюк считает, что Яя Туре может перейти в «Зенит» в ближайшие 7-8 лет

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал тот факт, что ивуарийский футболист сегодня продлил контракт с клубом.

Напомним, ранее Селюк заявлял, что его клиента может пригласить в «Зенит» Роберто Манчини.

«Когда стало известно, что Туре подпишет контракт с «Манчестер Сити», все решили, что так набивается цена для «Зенита». Но у меня есть репутация в Европе, и я не занимаюсь такой ерундой. Гвардиола считает, что это суперигрок, который находится в достаточно хорошей форме.

Когда появилась информация о возможном появлении Туре в России, сразу пошли разговоры о его возрасте. «Зенит» не играет в Лиге чемпионов, но теперь мне бы очень хотелось, чтобы «Спартак» попал в одну группу с «Манчестер Сити». Посмотреть на то, как Яя в 34 года будет смотреться на фоне молодого «Спартака».

«Зенит» мог бы вложиться в приобретение Туре, у него хорошие отношения с Манчини. Но петербуржцы не играют в Лиге чемпионов. Для большинства топовых игроков этот факт охлаждает их желание перейти в клуб. И для Яя фактор участия команды в этом турнире является значимым. Есть ли шанс увидеть его в «Зените»? Туре будет играть на топовом уровне еще лет 7-8, так что ничего страшного в том, что сейчас он продлил контракт с «Манчестер Сити», нет», — сказал Селюк.

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