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  • Селюк считает, что Яя Туре может перейти в «Зенит» в ближайшие 7-8 лет

Селюк считает, что Яя Туре может перейти в «Зенит» в ближайшие 7-8 лет

1 июня 2017, 22:53
26

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал тот факт, что ивуарийский футболист сегодня продлил контракт с клубом.

Напомним, ранее Селюк заявлял, что его клиента может пригласить в «Зенит» Роберто Манчини.

«Когда стало известно, что Туре подпишет контракт с «Манчестер Сити», все решили, что так набивается цена для «Зенита». Но у меня есть репутация в Европе, и я не занимаюсь такой ерундой. Гвардиола считает, что это суперигрок, который находится в достаточно хорошей форме.

Когда появилась информация о возможном появлении Туре в России, сразу пошли разговоры о его возрасте. «Зенит» не играет в Лиге чемпионов, но теперь мне бы очень хотелось, чтобы «Спартак» попал в одну группу с «Манчестер Сити». Посмотреть на то, как Яя в 34 года будет смотреться на фоне молодого «Спартака».

«Зенит» мог бы вложиться в приобретение Туре, у него хорошие отношения с Манчини. Но петербуржцы не играют в Лиге чемпионов. Для большинства топовых игроков этот факт охлаждает их желание перейти в клуб. И для Яя фактор участия команды в этом турнире является значимым. Есть ли шанс увидеть его в «Зените»? Туре будет играть на топовом уровне еще лет 7-8, так что ничего страшного в том, что сейчас он продлил контракт с «Манчестер Сити», нет», — сказал Селюк.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зенит Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (26)
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Павел Буре
1496347254
Баран что ли этот Селюк??? через 7-8 лет туре будет под 40!!!! на хрена от тогда будет нужен???
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ks75
1496347526
Селюк совсем обезумел!!!!!!!!!! Как бы не относились мы к "Зениту", но это в любом случае команда серьезная и не слабых игроков!! Туре может с годик в ней и потянул бы,но не более!!!! А через 7-8 лет,он уже будет в африке, сидеть на ферме и вырищивать страусов, а мир к тому времени забудет его как футболиста! Тк он далеко не Месси , Марадонна или Круиф. Неплохой футболист, но до вечной памяти о нем, как об игроке , он не дотягивает
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STAFOR13
1496348054
он уже через год Зениту не нужен был бы, Селюк пускай не зазнаётся а говорит правду, что Зенит его щас бы если купил, только для привлечение ещё большего кол-ва зрителей на стадион, год он бы ещё поиграл на хорошем уровне, а потом просто рубил бы деньги сидя на скамейке
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paracetamol
1496348606
У Селюка крыша едет. Селюк, ответь честно, ты рогуль?
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WhiteEgon
1496349532
Как раз Туре к годам 50 выйдет на уровень Зенита! ))))
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RedWhiteFans2
1496352769
Он курит так что и марадону и Пеле может пригласить в зенит
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Alex ostrov
1496355539
Клоун
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STALKER27
1496356954
Заголовок и статья, как небо и земля. Как Северный и Южный полюс. А если открыть источник, то вообще...
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Дядя Серёжа
1496368828
Через 7 лет разве что в Арарат.
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Krics
1496421120
Селюк тролит вираж.
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