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    Селюк считает, что Яя Туре может перейти в «Зенит» в ближайшие 7-8 лет

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал тот факт, что ивуарийский футболист сегодня продлил контракт с клубом.

    Напомним, ранее Селюк заявлял, что его клиента может пригласить в «Зенит» Роберто Манчини.

    «Когда стало известно, что Туре подпишет контракт с «Манчестер Сити», все решили, что так набивается цена для «Зенита». Но у меня есть репутация в Европе, и я не занимаюсь такой ерундой. Гвардиола считает, что это суперигрок, который находится в достаточно хорошей форме.

    Когда появилась информация о возможном появлении Туре в России, сразу пошли разговоры о его возрасте. «Зенит» не играет в Лиге чемпионов, но теперь мне бы очень хотелось, чтобы «Спартак» попал в одну группу с «Манчестер Сити». Посмотреть на то, как Яя в 34 года будет смотреться на фоне молодого «Спартака».

    «Зенит» мог бы вложиться в приобретение Туре, у него хорошие отношения с Манчини. Но петербуржцы не играют в Лиге чемпионов. Для большинства топовых игроков этот факт охлаждает их желание перейти в клуб. И для Яя фактор участия команды в этом турнире является значимым. Есть ли шанс увидеть его в «Зените»? Туре будет играть на топовом уровне еще лет 7-8, так что ничего страшного в том, что сейчас он продлил контракт с «Манчестер Сити», нет», — сказал Селюк.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2017 22:53
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +898

      Krics 2 июня 2017, 19:32

      Селюк тролит вираж.

      0
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Krics 2 июня 2017, 20:07

      врядли тролит, это реально его уровень. не видел ни одного адекватного интервью от него

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 2 июня 2017, 17:24

      в это сезоне он 2 матча сыграл в лч , гвардиола его для ротации держит

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 2 июня 2017, 14:34

      жесть...в 70 лет перейдет в Зенит ...возьмет гражданство и будет получат у нас пенсию 8к рублей)

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2017, 11:10

      Какие 7-8 лет ему сейчас уже 34. Через пару лет даже в Китай не возьмут.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:06

      Никак не успокоится !

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 2 июня 2017, 09:38

      7-8 лет? Да он ещё стот тыщ мильёнов лет будет играть. Пиздец, Селюк там на героине сидит что ли? Как этот клоун переговоры ведёт? Даже простой обыватель может увидеть, что он просто долбоёб какой-то в футболе нихера не понимающий

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 2 июня 2017, 07:44

      мля,селюк что считать не умеет?кому он нуже будет в 41? если только в китай

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      Рейтинг: +198

      ded-53 2 июня 2017, 07:13

      Тренером что ли...

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 июня 2017, 05:03

      как ромашку - может, не может....

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 05:00

      Через 7 лет разве что в Арарат.

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