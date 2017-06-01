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    Яя Туре подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Яя Туре. Новое соглашение 34-летнего футболиста с «горожанами» рассчитано на один сезон.

    Действующий трудовой договор хавбека с английским клубом истекал этим летом.

    Напомним, ранее агент ивуарийца Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в «Зените».

    В минувшем сезоне АПЛ Туре провел 25 матчей, в которых записал на свой счет пять голов.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    01.06.2017 20:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 20:39

      Селюк здесь прокололся , хотя очень намекал на дружбу с Манчини !

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