Яя Туре подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Яя Туре. Новое соглашение 34-летнего футболиста с «горожанами» рассчитано на один сезон.

Действующий трудовой договор хавбека с английским клубом истекал этим летом.

Напомним, ранее агент ивуарийца Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в «Зените».

В минувшем сезоне АПЛ Туре провел 25 матчей, в которых записал на свой счет пять голов.