Яя Туре подписал новый контракт с «Манчестер Сити»

Селюк здесь прокололся , хотя очень намекал на дружбу с Манчини !
«Манчестер Сити» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Яя Туре. Новое соглашение 34-летнего футболиста с «горожанами» рассчитано на один сезон.
Действующий трудовой договор хавбека с английским клубом истекал этим летом.
Напомним, ранее агент ивуарийца Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в «Зените».
В минувшем сезоне АПЛ Туре провел 25 матчей, в которых записал на свой счет пять голов.
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— Manchester City (@ManCity) 1 июня 2017 г.