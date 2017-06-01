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Быстров может подписать контракт с «Араратом»

1 июня 2017, 22:20
19

Полузащитник Владимир Быстров этим летом может перейти в московский «Арарат». Напомним, что по окончании сезона у 33-летнего россиянина закончился срок контракта с «Краснодаром». В настоящий момент футболист не имеет команды.

«Мне нечего сказать, просто не знаю. Я сейчас в отпуске», – сказал Быстров.

Ранее в «Арарат» перешел бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко. Также к переходу в клуб из третьего дивизиона России близок хавбек «Рубина» Динияр Билялетдинов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
Комментарии (19)
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alexivanof197
1496346711
неплохая команда собирается
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Masteralex
1496347910
ахаха, точно, ещё Погребняка туда и будет идеальный клуб сбитых лётчиков :)
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Томь вперёд
1496348352
Сборная России 7-8 летней давности! )))
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Амба Нагорск
1496349125
И в паспорте заменит на Быстрян
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ARSENAL TULA
1496350943
И для чего во 2 лигу переходить
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Дядя Серёжа
1496369179
Арарат по ходу московский Китай. Или Китай ещё будет
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sprint5
1496371741
новый Асмарал или Анжи Керимова и надолго ли это
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eleng
1496381666
эдакий пенсионный "dream team" в хорошем смысле
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Argon
1496404850
Прикольный клуб получается. Павлюченко, Быстров, про Белялетдинова вроде говорили. Осталось еще доукомплектовать разными чиновниками и губернаторами и получится типичная команда из "Вечерней лиги".
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DUMOH
1496412903
"На горе Арарат зреет красный виноград"(c)Дюна
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