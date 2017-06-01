Быстров может подписать контракт с «Араратом»

"На горе Арарат зреет красный виноград"(c)Дюна
Полузащитник Владимир Быстров этим летом может перейти в московский «Арарат». Напомним, что по окончании сезона у 33-летнего россиянина закончился срок контракта с «Краснодаром». В настоящий момент футболист не имеет команды.
«Мне нечего сказать, просто не знаю. Я сейчас в отпуске», – сказал Быстров.
Ранее в «Арарат» перешел бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко. Также к переходу в клуб из третьего дивизиона России близок хавбек «Рубина» Динияр Билялетдинов.
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