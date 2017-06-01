Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Быстров может подписать контракт с «Араратом»

    Полузащитник Владимир Быстров этим летом может перейти в московский «Арарат». Напомним, что по окончании сезона у 33-летнего россиянина закончился срок контракта с «Краснодаром». В настоящий момент футболист не имеет команды.

    «Мне нечего сказать, просто не знаю. Я сейчас в отпуске», – сказал Быстров.

    Ранее в «Арарат» перешел бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко. Также к переходу в клуб из третьего дивизиона России близок хавбек «Рубина» Динияр Билялетдинов.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2017 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 2 июня 2017, 17:15

      "На горе Арарат зреет красный виноград"(c)Дюна

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 2 июня 2017, 15:00

      Прикольный клуб получается. Павлюченко, Быстров, про Белялетдинова вроде говорили. Осталось еще доукомплектовать разными чиновниками и губернаторами и получится типичная команда из "Вечерней лиги".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 2 июня 2017, 08:34

      эдакий пенсионный "dream team" в хорошем смысле

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 2 июня 2017, 05:49

      новый Асмарал или Анжи Керимова и надолго ли это

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 05:06

      Арарат по ходу московский Китай. Или Китай ещё будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 июня 2017, 04:43

      Да глупости-могли еще поиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 2 июня 2017, 00:47

      а как же Мхитарян

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 2 июня 2017, 00:29

      Кто владелец "Арарата"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 июня 2017, 00:16

      Компашка собирается во второй лиге поиграть !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 2 июня 2017, 00:02

      И для чего во 2 лигу переходить

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11