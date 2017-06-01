Пирло уверен, что «Ювентус» победит «Реал», а Буффон получит «Золотой мяч»

Давно желаю Буффону Золотого мяча. Достоин как никто другой.
Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло уверен, что голкипер Джанлуиджи Буффон должен будет получить «Золотой мяч», если «Ювентус» станет победителем Лигу чемпионов в этом сезоне.
«Признаться, я очень рад за Буффона. Он в очередной раз получил шанс добиться цели, которую всегда преследовал. Буду счастлив, если он выиграет Лигу чемпионов, потому что он является одним из лучших в мире.
В случае, если «Ювентус» одержит победу в турнире, Джанлуиджи должен получить «Золотой мяч». Думаю, на этот раз все должно быть именно так», – сказал Пирло в интервью Corriere della sera.
Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится 3 июня в Кардиффе.