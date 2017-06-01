Пирло уверен, что «Ювентус» победит «Реал», а Буффон получит «Золотой мяч»

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло уверен, что голкипер Джанлуиджи Буффон должен будет получить «Золотой мяч», если «Ювентус» станет победителем Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Признаться, я очень рад за Буффона. Он в очередной раз получил шанс добиться цели, которую всегда преследовал. Буду счастлив, если он выиграет Лигу чемпионов, потому что он является одним из лучших в мире.

В случае, если «Ювентус» одержит победу в турнире, Джанлуиджи должен получить «Золотой мяч». Думаю, на этот раз все должно быть именно так», – сказал Пирло в интервью Corriere della sera.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится 3 июня в Кардиффе.