Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пирло уверен, что «Ювентус» победит «Реал», а Буффон получит «Золотой мяч»

    Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло уверен, что голкипер Джанлуиджи Буффон должен будет получить «Золотой мяч», если «Ювентус» станет победителем Лигу чемпионов в этом сезоне.

    «Признаться, я очень рад за Буффона. Он в очередной раз получил шанс добиться цели, которую всегда преследовал. Буду счастлив, если он выиграет Лигу чемпионов, потому что он является одним из лучших в мире.

    В случае, если «Ювентус» одержит победу в турнире, Джанлуиджи должен получить «Золотой мяч». Думаю, на этот раз все должно быть именно так», – сказал Пирло в интервью Corriere della sera.

    Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» состоится 3 июня в Кардиффе.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2017 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 июня 2017, 10:59

      Давно желаю Буффону Золотого мяча. Достоин как никто другой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 июня 2017, 10:43

      Подписали бы пирло на 1 матч) не помешал бы точно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 1 июня 2017, 10:40

      Я тоже за такой расклад

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 июня 2017, 10:13

      Очень хочется,чтобы Буффон получил ЗМ, но боюсь, что даже отыграв финал ЛЧ на ноль и взяв долгожданный трофей, золотой мяч он не получит...Но надежда умирает последней.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11