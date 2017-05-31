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Дзюба: «Ребята знают, что со мной можно пойти на войну»

31 мая 2017, 20:00
26

Нападающий сборной России Артем Дзюба выразил мнение, что лидерами национальной команды на данный момент являются голкипер Игорь Акинфеев и полузащитник Александр Самедов.

Отметим, что с 17 июня по 2 июля сборная России сыграет на домашнем Кубке конфедераций-2017. Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

– Кто на данный момент в сборной России является «дядькой»?

– Не хотелось бы переходить на личности, может кто-то себя таковым считает, а я его не назову. Все-таки мастодонты в команде есть – это, наверное, Игорь Акинфеев и Александр Самедов. Ребята и по возрасту подходят под данное определение. Они должны повести за собой команду. Я к этому отношусь спокойно.

Ребята знают, что со мной можно пойти на войну, а на капитанство и лидерство я не претендую. Когда наступит Кубок конфедераций, тогда и посмотрим. Главное, чтобы все выдержали и психологически, и физически. Чемпионат Европы показал, что такие большие турниры проходят на совсем другом уровне.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Дзюба Артем
Комментарии (26)
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МАКАРШВЕД
1496250920
На войну можно пойти с кем угодно.... А как, там,ты себя покажешь ( предатель или герой) вот в чем вопрос !!!!
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Футболозавр Рекс
1496251919
Дзюба, блин, так про себя не говорят. Так товарищи говорят про своих товарищей. Невозможно доверять человеку, который про себя говорит фразы в духе: "Со мной можно идти в разведку."
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oyabun
1496253012
Как с тобой на войну идти, Артемка, ежели ты продашь друзей за лишнюю зеленую бумажку при малейшей возможности? Однажды предавшему доверия нет!
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and4ever86
1496253492
Лучше бы с тобой можно было играть в футбол, пень:)))
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Nerlinger
1496262343
с Дзюбой только в Дурку
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subbotaspartak
1496273637
На войну... Ты чё в ЦСКА собрался? На фиг ты им сдался?
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Диктор
1496287414
Ага ты потом еще и в спину выстрелишь.
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Дядя Серёжа
1496291424
Пора тебя на срочную...
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polt
1496344283
Вся сборная - мастодонты, топчетесь на поле - ни техники, ни самоотдачи. КК покажет, что 63 место в рейтинге не случайно.
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Павелий
1496407485
Ты уже говорил, что при войне твоим полководцем, идучим на ..., будет Луческу. Ждём твоего перехода из Зенита!
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