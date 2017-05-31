Дзюба: «Ребята знают, что со мной можно пойти на войну»

Нападающий сборной России Артем Дзюба выразил мнение, что лидерами национальной команды на данный момент являются голкипер Игорь Акинфеев и полузащитник Александр Самедов.

Отметим, что с 17 июня по 2 июля сборная России сыграет на домашнем Кубке конфедераций-2017. Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

– Кто на данный момент в сборной России является «дядькой»?

– Не хотелось бы переходить на личности, может кто-то себя таковым считает, а я его не назову. Все-таки мастодонты в команде есть – это, наверное, Игорь Акинфеев и Александр Самедов. Ребята и по возрасту подходят под данное определение. Они должны повести за собой команду. Я к этому отношусь спокойно.

Ребята знают, что со мной можно пойти на войну, а на капитанство и лидерство я не претендую. Когда наступит Кубок конфедераций, тогда и посмотрим. Главное, чтобы все выдержали и психологически, и физически. Чемпионат Европы показал, что такие большие турниры проходят на совсем другом уровне.