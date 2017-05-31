Дзюба: «Между собой в команде мы поговорили и решили, что хотим добиться победы на Кубке конфедераций-2017»

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что игроки национальной команды намерены стать победителями Кубка конфедераций-2017.
Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
– Какой результат для сборной России на Кубке Конфедераций был бы удовлетворительным?
– Между собой в команде мы поговорили и решили, что хотим добиться победы. Понятно, что нужно двигаться к этому постепенно и сначала нужно выйти из группы, которая у нас очень сильная. Нам будет со всеми трудно. Хочется победить в полуфинале, а дальше уж останется последний шаг. Повторюсь, задача – выйти из группы, но цель – победить. Олимпийский девиз: «Главное не победа – главное участие» – это не про нас.
Источник: Чемпионат.ком
Я так понимаю, что на последнем чемпионате Европы договориться не удалось. Часть команды не хотела побед, кубков и прочей мишуры, отвлекающей от футбола.
Теперь у пацанов дело пойдет. Ждём.
Предупредите главного тренера о своих договоренностях. Кажется, лучше, чтобы он тоже знал об этом :)