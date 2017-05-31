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  • Дзюба: «Между собой в команде мы поговорили и решили, что хотим добиться победы на Кубке конфедераций-2017»

Дзюба: «Между собой в команде мы поговорили и решили, что хотим добиться победы на Кубке конфедераций-2017»

31 мая 2017, 18:12
36

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что игроки национальной команды намерены стать победителями Кубка конфедераций-2017.

Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

– Какой результат для сборной России на Кубке Конфедераций был бы удовлетворительным?

– Между собой в команде мы поговорили и решили, что хотим добиться победы. Понятно, что нужно двигаться к этому постепенно и сначала нужно выйти из группы, которая у нас очень сильная. Нам будет со всеми трудно. Хочется победить в полуфинале, а дальше уж останется последний шаг. Повторюсь, задача – выйти из группы, но цель – победить. Олимпийский девиз: «Главное не победа – главное участие» – это не про нас.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Дзюба Артем
Комментарии (36)
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Kulima
1496244104
Ну спасибо, что решили. Долго приходили к этому решению? дебилы бл*ть
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VSt
1496245780
Ну слава Богу! Наконец договорились.
Я так понимаю, что на последнем чемпионате Европы договориться не удалось. Часть команды не хотела побед, кубков и прочей мишуры, отвлекающей от футбола.
Теперь у пацанов дело пойдет. Ждём.
Предупредите главного тренера о своих договоренностях. Кажется, лучше, чтобы он тоже знал об этом :)
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kykyi
1496246090
Ну раз договорились, значит так и будет, дело сделано. Пора садиться и начинать договариваться по ЧМ, а то время осталось совсем чуть-чуть.
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alex1951
1496246228
Товарищ Дзюба,обьясните люду .чьто вы и ваши подельники ,собираются играть договорные игры, так же быстрей до народа дойдет! :0)))
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BoltCX
1496246493
Это чё, вы до этого друг с другом лет 20 не разговаривали типа? а сейчас поговорили и решили)) а-хах!
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subbotaspartak
1496247571
Пацаны между собой решили... Правда других не спросили.
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Serjoga
1496247882
У нас все за! Португалия, Испания, Германия...... против! То есть на словах мы уже кубок выиграли!
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Shaitan.
1496247952
Ваш максимум ничья с Новой Зеландией (и то сомнительно), не смешите. На деле докажите балаболы, опять же опозоритесь... От вашей игры только блевать тянет.
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RedGreenHooligan
1496248630
прям вижу эту картину))) спортивная база - комната отдыха, собираются все действующие лица, Дзюба разжигает кальянчик, добавляя в него "частичку Казахстана", Глушаков достает "миллеровский самогон" и начинают решать и ставить цели пригласив на посиделки Черчесова и Мутко... мне кажется у нас в сборной только так цели и ставятся
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serhz
1496251145
Видно ящик со шнапсом всё таки открыли .
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