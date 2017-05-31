Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Падение рейтингов трансляций РФПЛ – это вопрос качества канала, а не интереса к футболу»

Уткин: «Падение рейтингов трансляций РФПЛ – это вопрос качества канала, а не интереса к футболу»

31 мая 2017, 13:41
10

Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказал мнение о падении рейтингов трансляций матчей РФПЛ.

Напомним, ранее телеизмерительная компания Mediascope опубликовала данные, по которым в этом году телеаудитория чемпионата России уменьшилась на 18,2%, а при расчетах за последние три года падение составило полтора раза.

«Друзья, появились цифры о падении рейтинга российского футбола. Как человек, некоторое время занимавшийся этим, хочу высказаться. Если в сезоне-13/14 рейтинг (составлял) 1,7% при показе на НТВ и «Первом», потом (сезон-15/16) – 1,2% на четырех разных каналах, и в итоге 1% за сезон на «Матч ТВ» – это вообще ничего не говорит о рейтинге футбола. Эти уровни цифр никто не анализирует на «Первом» или НТВ.

Эти цифры говорят лишь о том, что раньше футбол показывали на рейтинговых каналах, зрители которых приходили на спорт и его смотрели. А сейчас этих зрителей не стало. Это вопрос качества канала, а не интереса к футболу. Одно дело – смотреть на «Первом» или НТВ, другое... Сами понимаете. Это вопрос рейтинга. Сейчас на «Первом» смотрело бы 2%. Но на деле сейчас ВГТРК не взял показывать Кубок Конфедераций. Вот и все, математика.

Я знаю это еще и потому, что много лет работал в «Газпром-медиа», а уже второй год человек, который занимался программированием НТВ, работает в ВГТРК. И именно ВГТРК принял решение Кубок Конфедераций не показывать. Мне жаль, чертовски, но я просто описываю логику», – сообщил Уткин.

Источник: Facebook.com
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Путник 13
1496228114
А вот это в точку ...телек принадлежит великому и непогрешимому вождю и его друзьям..одна пропаганда ..и враньё ..люди отказываются смотреть эту хрень ...у кого есть комп смотрят по компу ...или по мобиле..футбол тут не причём..
Ответить
NotFound
1496228842
Может все дело в качестве футбола, которое показывают игроки?)
Ответить
Dmirubo
1496232557
Тут много факторов как мне кажется. - Порой хочешь посмотреть матч, а его на Матч ТВ нет - идешь смотреть в интернет:) - Надоело необъективное комментирование в пользу той или иной команды. - Когда видишь, что сами футбольные судьи засуживают. - Когда команды еле ноги волочат, играют с кучей брака, не выкладываются. Смотришь матч, видишь все это и решаешь, что лучше занять себя чем-то другим. После этих моментов вообще не охота смотреть российский футбол. Достаточно переключиться на топовые чемпионаты, чтобы понять какой у нас все таки низкий уровень.
Ответить
Garrincha58
1496233447
все эти программы про политику и особенно про хохлов уже так надоели ну господа политики и телевизионщики оставьте уже в покое Украину она уже так надоела пусть они что хотят там у себя творят зачем нам тут их обсуждать НАДОЕЛЛЛЛЛО господа!!! все эфирные каналы дублируют друг друга меняя ведущих а суть одна и зачем все это, скоро люди вообще перестанут смотреть ваши каналы
Ответить
dok66
1496234781
Логика очень проста . На спортивном телеканале нужны профи до мозга костей , понимающих спорт и знающих его изнутри . А кто такая Канделаки ? Тогда и зрительская аудитория из топовых телеканалов придет .
Ответить
subbotaspartak
1496235930
Из всех моих корешей никто смотреть не сократился, Откуда рейтинг появился?
Ответить
moskowcity-petrv
1496242989
Рейтинги не объективные)откуда они знают! кто смотрит,а кто нет)у телевизора что,есть датчик который передаёт инфу,что ты смотришь тот или иной канал)максимум они обзвонили 1-2 тысячю человек и спросили что смотришь)даже эта мысль бред думаю)
Ответить
15112007
1496243834
Здесь Уткин прав. Многие трансляции приходилось слушать, отключив звук.
Ответить
paracetamol
1496256765
Надо что-то делать с комментаторами. Только и слышишь, вот судья пенальти не дал, а здесь желтая должна быть красной и т.д. Футбола не видишь, только действия судьи. Специалисты нашлись, мля!
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
3
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
3
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+