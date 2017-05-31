Уткин: «Падение рейтингов трансляций РФПЛ – это вопрос качества канала, а не интереса к футболу»

Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказал мнение о падении рейтингов трансляций матчей РФПЛ.

Напомним, ранее телеизмерительная компания Mediascope опубликовала данные, по которым в этом году телеаудитория чемпионата России уменьшилась на 18,2%, а при расчетах за последние три года падение составило полтора раза.

«Друзья, появились цифры о падении рейтинга российского футбола. Как человек, некоторое время занимавшийся этим, хочу высказаться. Если в сезоне-13/14 рейтинг (составлял) 1,7% при показе на НТВ и «Первом», потом (сезон-15/16) – 1,2% на четырех разных каналах, и в итоге 1% за сезон на «Матч ТВ» – это вообще ничего не говорит о рейтинге футбола. Эти уровни цифр никто не анализирует на «Первом» или НТВ.

Эти цифры говорят лишь о том, что раньше футбол показывали на рейтинговых каналах, зрители которых приходили на спорт и его смотрели. А сейчас этих зрителей не стало. Это вопрос качества канала, а не интереса к футболу. Одно дело – смотреть на «Первом» или НТВ, другое... Сами понимаете. Это вопрос рейтинга. Сейчас на «Первом» смотрело бы 2%. Но на деле сейчас ВГТРК не взял показывать Кубок Конфедераций. Вот и все, математика.

Я знаю это еще и потому, что много лет работал в «Газпром-медиа», а уже второй год человек, который занимался программированием НТВ, работает в ВГТРК. И именно ВГТРК принял решение Кубок Конфедераций не показывать. Мне жаль, чертовски, но я просто описываю логику», – сообщил Уткин.