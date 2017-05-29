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За год телеаудитория чемпионата России уменьшилась на 18,2%

29 мая 2017, 15:47
32

Аудитория зрителей, смотрящих матчи РФПЛ по телевизору, за год уменьшилась на 18,2% и теперь составляет 662,6 тысячи человек, сообщает RNS со ссылкой на данные телеизмерительной компанией Mediascope (TNS).

По итогам сезона рейтинг Премьер-лиги составил 1%, сократившись за год на 0,2%. По ТВ было показано 159 матчей завершившегося сезона, включая повторы. В предыдущем чемпионате России количество показов игр составило 83.

В таком же объеме (157 поединков) РФПЛ была показана телевидением в сезоне-2011/12. С того времени ее аудитория выросла на 30,44%, а рейтинги – на 0,2%.

Рекордным сезоном с точки зрения трансляций стало первенство-2013/14. В сумме тогда было показано 35 матчей, а рейтинг трансляций в итоге составил 1,7%, в то время как средняя аудитория составила 1,16 миллиона человек.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (32)
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kykyi
1496062890
Вот народ пошел, ну никак не хотят "импортозамещяться" им на халяву дают свое , родное, духовное, с комментаторами Губерниевыми и Орловыми, а они уткнутся в свои платные каналы и смотрят бездуховную АПЛ, Лигу 1 и испанскую Примеру. Неблагодарные. Хотя есть способ повысить популярность РФПЛ-запретить показывать европейский футбол, как при совке, тогда сразу и стадионы полные и стоимость телетрансляций сразу повысится. Даешь импортозамещение везде и всюду. Вон Крестовский импортозаместили, от этого кое кому точно хорошо стало.
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marslond
1496063270
Может больше людей на стадион потянулось? У Спартака посещаемость выросла, может на болельщиках красно-белых держится рейтинг)))
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maksspartak
1496063663
нормально интерестный в этом году чемпионат был ))) смотрел с удовольствием
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Evgeniy32
1496063874
Упал уровень чемпионата и соответственно уменьшилась телеаудитория. Всё логично!
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bakha23
1496064161
Если сборная радовала всех своей игрой все смотрели бы а так толку за ними смотреть мешки с деньгами по поле бегают а толку нет вот и итог
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Чеба
1496064305
Я все матчи спартака смотрел. И мне пофиг на другие клубы!
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Garrincha58
1496064615
Mы не футбольная страна, а нам это все навязывают. Bот не понимаю футбол у нас любят проц. 5-7 населения и то с натяжкой зато денег туда вбухивается немерено,а зачем? а все очень просто половину из них воруют и кладут себе те кто рядом с футболом
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subbotaspartak
1496065994
Ещё бесплатные матчи сократите И что хотите?
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Тони Монтана Б
1496067809
было бы что смотреть))
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МАКАРШВЕД
1496069177
Не потому что Чемпинат слаб , а потому что не показывают . Одна игра в неделю по телевидению, в малых городах и селениях желающих очень много посмотреть матчи, да не у всех МАТЧ ТВ, НАШ ФУТБОЛ есть.....А по центральному ТВ забили на АУДИТОРИЮ. Говорят ДОМ-2 лучше для страны, что бы развивались.( В СССР СЕКСА не было за то сейчас с лихвой) Вот и все показатели!!!!
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