За год телеаудитория чемпионата России уменьшилась на 18,2%

Аудитория зрителей, смотрящих матчи РФПЛ по телевизору, за год уменьшилась на 18,2% и теперь составляет 662,6 тысячи человек, сообщает RNS со ссылкой на данные телеизмерительной компанией Mediascope (TNS).

По итогам сезона рейтинг Премьер-лиги составил 1%, сократившись за год на 0,2%. По ТВ было показано 159 матчей завершившегося сезона, включая повторы. В предыдущем чемпионате России количество показов игр составило 83.

В таком же объеме (157 поединков) РФПЛ была показана телевидением в сезоне-2011/12. С того времени ее аудитория выросла на 30,44%, а рейтинги – на 0,2%.

Рекордным сезоном с точки зрения трансляций стало первенство-2013/14. В сумме тогда было показано 35 матчей, а рейтинг трансляций в итоге составил 1,7%, в то время как средняя аудитория составила 1,16 миллиона человек.