Агент Рыбуса: «Возможно, интерес со стороны ЦСКА к игроку есть, но предложений не поступало»

Агент Мариуш Пекарски, представляющий интересы полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуса, заявил, что не получал предложений от ЦСКА. Тем не менее, по его словам, такой сильный игрок, как поляк, вполне мог заинтересовать армейцев.

По информации СМИ, «ткачи» готовы продать 27-летнего хавбека красно-синим за 3 миллиона евро. В московском клуб комментировать возможный трансфер отказываются. Ранее в РФПЛ Рыбус выступал за «Терек».

«Возможно, интерес к Рыбусю со стороны ЦСКА есть, это хороший футболист, сильный. Но предложений от клуба и переговоров еще не было. В последнее время не общался с российскими клубами, так что рано говорить об этом», – сказал Пекарски.

Действующий контракт Рыбуса рассчитан до июня 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей, записав на свой счет две результативные передачи.