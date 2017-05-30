«СКА-Хабаровск» намерен найти титульного спонсора

В «СКА-Хабаровск» отметили, что клуб пока не готов озвучить цифры по финансированию на предстоящий сезон. Команда находится в поисках титульного спонсора.

«Сейчас перед клубом стоит задача найти титульного спонсора. Так как до настоящего времени клуб существует исключительно на краевые средства.

Найти хорошего спонсора в наше время достаточно проблематично, особенно с учетом особенностей нашего Дальневосточного региона. Сейчас будет вестись кропотливая работа, в которой нам поможет губернатор. Он обещал всестороннюю помощь клубу, а на ветер он слов не бросает. Финансирование будет, но о цифрах можно будет говорить позже», – заявил пресс-атташе клуба Юрий Собещук.

«СКА-Хабаровск»через стыковые матчи с «Оренбургом» добился права выступать в РФПЛ.