Сандро: «Роналду – великий футболист. Но «Реал» – это не только Роналду»

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Реала» поделился ожиданиями от игры, а также высказал мнение о нападающем мадридского клуба Криштиану Роналду.

«Роналду – великий футболист. Но «Реал» – это не только Криштиану Роналду. В мадридском клубе собрано очень много превосходных игроков, мы должны следить за каждым. Мы внимательны и знаем, что нас ждет трудный матч. Нам надо оставаться спокойными и продолжать работать», – сказал футболист.

Финальная встреча Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе.