Смолов заявил, что ему не хватает Мамаева в сборной России

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился мнением о взаимодействии с одноклубником Павлом Мамаевым, а также заявил, что ему будет не хватать хавбека в национальной команде.

«В этом сезоне тяжелее давались голы, чем в прошлом. Тренеры дают установку плотнее играть со мной, сейчас команды играют в пять защитников, это тяжелее. Какой гол больше запомнился? В ворота ЦСКА. Тяжелый по исполнению. А, и еще розыгрыш с пенальти в матче с «Тереком», давно тренировали с Мамаевым. Кому в голову пришла мысль? Паша предложил, это было на волне того, что он отдал мне много голевых.

Будет ли мне не хватать Мамаева в сборной? Мне не хватало его весь сезон, он много пропустил из-за травм. Паша сыграл не так много матчей, поэтому не набрал оптимальную форму. Не хватало его в клубе, ведь у нас такое взаимопонимание. Я знаю, что он всегда смотрит на меня, ищет меня передачей», – сказал Смолов в эфире программы «Тотальный разбор».