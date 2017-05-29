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  • Дзюба: «Не все имеют возможность сыграть на домашнем чемпионате мира, это подарок свыше»

Дзюба: «Не все имеют возможность сыграть на домашнем чемпионате мира, это подарок свыше»

29 мая 2017, 18:54
17

Нападающий сборной России Артем Дзюба в преддверии Кубка конфедераций подчеркнул, что целью на любом турнире нужно ставить только победу. Также игрок признался, что считает подарком свыше возможность принять участие в домашнем чемпионате мира-2018.

«Кубок Конфедераций и Чемпионат мира в России – это события всей жизни для меня. Сыграть на таких турнирах, особенно на чемпионате мира, в родных стенах – такое бывает только раз в карьере, да и то далеко-далеко не у всех. Это подарок свыше.

Я всегда считал и считаю так: вступать в турнир нужно с единственной целью – занять первое место. Олимпийский девиз «Главное не победа, а участие» не проходит. Так что победить действительно хочется, а как оно получится – увидим.

От самого турнира жду интересного футбола и наших побед, пусть Россия и не фаворит. Мы точно никого не боимся, хоть и всех уважаем. При этом очень надеемся, что свои болельщики станут тем самым 12-м игроком, который необходим для побед любой команде в мире», – сказал Дзюба.

Источник: РФС
Кубок конфедераций Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Чеба
1496073629
Смотри, чтобы тебя еще туда пригласили! Шут)))
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Сильвербой
1496073776
Сейчас Роберто придет и усядется этот тюлень на лавку!
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Аид666
1496073876
Ой просрете... Как всегда, когда начинаются шапкозакидательские речи... "Нас не догонят"... А потом оказывается, что не догонят по пропущенным...
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VVM1964
1496075830
" ДЗЮБА - ИЗБРАННИК НЕБЕС " - ЗВУЧИТ , НАДО ЕЩЕ ДОБАВИТЬ " СЛАВА МНЕ ЛЮБИМОМУ "
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Garrincha58
1496077700
а попадешь ли ты Дзюба в состав сборной на ЧМ?
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МАКАРШВЕД
1496078851
Cмешной, болельшики должны за него отдуваться! На Чемпионате Европы болели болели а толку ни какого.....
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baddy
1496081012
Такое полено для сборной это подарок соперникам. Сиди дома, не позорь страну!
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Дядя Серёжа
1496111807
Удачи, олимпиец.
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+50/-50
1496314302
- "При этом очень надеемся, что свои болельщики станут тем самым 12-м игроком, который необходим для побед любой команде в мире», – сказал Дзюба". Здесь явная ошибка, 12 игрок на поле - это контракт, по которому вы косите бабло. А болельщики, это массовка - ну, что бы вам было приятней играть. Типа, вы тоже что-то можете.
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+50/-50
1496314647
- "... целью на любом турнире нужно ставить только победу". Учитесь победам у русского спецназа. 16 против 300 и все герои. А о вас, кто только ноги не вытирает. Даже африканцы, которые узнали футбол только вчера. Вы, футболёры, хоть мечтаете о победах, а вот мы, болелы, даже не мечтаем о них.
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