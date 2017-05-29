Дзюба: «Не все имеют возможность сыграть на домашнем чемпионате мира, это подарок свыше»

Нападающий сборной России Артем Дзюба в преддверии Кубка конфедераций подчеркнул, что целью на любом турнире нужно ставить только победу. Также игрок признался, что считает подарком свыше возможность принять участие в домашнем чемпионате мира-2018.

«Кубок Конфедераций и Чемпионат мира в России – это события всей жизни для меня. Сыграть на таких турнирах, особенно на чемпионате мира, в родных стенах – такое бывает только раз в карьере, да и то далеко-далеко не у всех. Это подарок свыше.

Я всегда считал и считаю так: вступать в турнир нужно с единственной целью – занять первое место. Олимпийский девиз «Главное не победа, а участие» не проходит. Так что победить действительно хочется, а как оно получится – увидим.

От самого турнира жду интересного футбола и наших побед, пусть Россия и не фаворит. Мы точно никого не боимся, хоть и всех уважаем. При этом очень надеемся, что свои болельщики станут тем самым 12-м игроком, который необходим для побед любой команде в мире», – сказал Дзюба.