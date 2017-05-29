«Терек» обсудит новый контракт с Ивановым 30 мая

«Терек» намерен сесть за стол переговоров с полузащитником Олегом Ивановым по поводу продления контракта во вторник, 30 мая. Ранее сообщалось об интересе к 30-летнему игроку с стороны «Динамо», вернувшегося в Премьер-лигу после сезона, проведенного в ФНЛ.

Нынешнее соглашение с футболистом истечет в последний день весны.

«Хотим продлить контракт с Ивановым. Завтра будем общаться», – сказал генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров.

Иванов защищает цвета «Терека» с января 2012 года. В завершившемся сезоне центральный хавбек провел 22 встречи, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.