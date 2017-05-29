Шалимов: «Смолов может покинуть «Краснодар», но в «Спартак» его Галицкий точно не отпустит»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что «горожане» не станут удерживать нападающего Федора Смолова в случае поступления достойного предложения. При этом специалист отметил, что форвард наверняка не окажется в «Спартаке», поскольку президент клуба Сергей Галицкий не согласится отпустить лучшего бомбардира РФПЛ последних двух сезонов в стан конкурента.

– Футболисты РФПЛ выбрали Федора Смолова лучшим игроком чемпионата. Логичен ли выбор, ведь обычно побеждает представитель чемпиона страны?

– Федор – лучший бомбардир лиги второй год подряд. Не будь этого достижения, шансы игроков «Спартака», наверное, оценивались бы выше.

– Кто ваш кандидат?

– Смолов. Это мой игрок, вижу его каждый день на тренировках. Он лучший на сто процентов – я даже не рассматриваю другие варианты. Да и кто лучше, чем Смолов?

– Ок, тогда кто второй и третий?

– Глушаков был очень полезен в этом сезоне, забивал решающие голы. Третье место – Акинфеев, который много выручал.

– Допускаете, что Смолов решит сменить команду – уедет в Китай или в Европу?

– Думаю, если поступит достойное предложение для клуба, Федора отпустят. Он может уйти.

– Например, в «Спартак»?

– В «Спартак», думаю, президент точно не отпустит. Это наш конкурент. Если только за границу.

– В Китай? Смолов может клюнуть на большие деньги?

– На большие деньги любой может клюнуть.