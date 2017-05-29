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  • Шалимов: «Смолов может покинуть «Краснодар», но в «Спартак» его Галицкий точно не отпустит»

Шалимов: «Смолов может покинуть «Краснодар», но в «Спартак» его Галицкий точно не отпустит»

29 мая 2017, 17:58
14

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что «горожане» не станут удерживать нападающего Федора Смолова в случае поступления достойного предложения. При этом специалист отметил, что форвард наверняка не окажется в «Спартаке», поскольку президент клуба Сергей Галицкий не согласится отпустить лучшего бомбардира РФПЛ последних двух сезонов в стан конкурента.

– Футболисты РФПЛ выбрали Федора Смолова лучшим игроком чемпионата. Логичен ли выбор, ведь обычно побеждает представитель чемпиона страны?

– Федор – лучший бомбардир лиги второй год подряд. Не будь этого достижения, шансы игроков «Спартака», наверное, оценивались бы выше.

– Кто ваш кандидат?

– Смолов. Это мой игрок, вижу его каждый день на тренировках. Он лучший на сто процентов – я даже не рассматриваю другие варианты. Да и кто лучше, чем Смолов?

– Ок, тогда кто второй и третий?

– Глушаков был очень полезен в этом сезоне, забивал решающие голы. Третье место – Акинфеев, который много выручал.

– Допускаете, что Смолов решит сменить команду – уедет в Китай или в Европу?

– Думаю, если поступит достойное предложение для клуба, Федора отпустят. Он может уйти.

– Например, в «Спартак»?

– В «Спартак», думаю, президент точно не отпустит. Это наш конкурент. Если только за границу.

– В Китай? Смолов может клюнуть на большие деньги?

– На большие деньги любой может клюнуть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Смолов Федор Шалимов Игорь Галицкий Сергей
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dok66
1496070118
Это уж точно , что ему делать в Спартаке ?
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Mahone
1496072573
В Спартак его,дальше в Европу,через Лигу Чемптонов
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Krasnodar 123
1496073035
ТЕБЯ В КИТАЙ ОТПРАВИТЬ НАДО, ИЛИ ЕЩЕ КУДА ПОДАЛЬШЕ!
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edmund
1496073297
В Китай, там сейчас много профи, может чему научишься.
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vladimir63
1496074438
да все так говорят ! а потом бах и именно там оказывается игрок !
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NEON-SM
1496078721
цена вопроса, но и желание Фёдора. хотелось бы его видеть у нас, но процентов на 90 этого не будет
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Serjoga
1496079130
Как уже надоел ПИАР Акинфеева! Давайте судить о лучшем вратаре не по количеству пропущенных голов командой за сезон, а по проценту надежности вратаря: сколько ударов по воротам и сколько дотронулся до мяча! Ребята судите сами кто лучший вратарь:

Вратарь Команда Матчи Удары Голы % надежн.

Мелихов Томь 26 14 53,85
Арапов Урал 4 20 9 45
Габулов Арсенал 7 30 13 43,33
Юрченко Анжи 7 23 9 39,13
Солосин Томь 9 50 18 36
Шелия Уфа 17 6 35,29
Гутор Оренбург 12 49 17 34,69
М.Кержаков Оренбург 11 32 11 34,38
Хомич Амкар 7 27 9 33,33
Городов 23 76 25 32,89
Ребров Спартак 25 72 23 31,94
Коченков Локо(Томь) 12 56 17 30,36
Гилерме Локо 23 60 18 30
Абакумов Оренбург 6 17 5 29,41
Заболотный Урал 21 80 23 28,75
Левашов Арсенал 11 43 12 27,91
Лория КС 22 104 28 26,92
Рыжиков Рубин 24 106 25 23,58
Крицюк Краснодар 20 70 16 22,86
Лодыгин Зенит 13 41 9 21,95
Селихов Амкар 17 57 12 21,05
Джанаев Ростов 13 43 9 20,93
Беленов Анжи-Уфа 25 132 26 19,7
Акинфеев ЦСКА 23 66 13 19,7
Лунев Уфа-Зенит 15 67 10 14,92
Синицин Краснодар 428 мин. 14 2 14,29
Медведев Ростов 12 29 3 10,34

И кто лучший вратарь скажут СУХИЕ числа!
Извините, но как не редактирую пробелы установить не удается. Программа "гонит" свое!
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baddy
1496081340
Шалимов кроме Фёдора никого не видит!
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Бугимен
1496087055
Федя!"от добра добра не ищут" Китай тебе не нужен!
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Дядя Серёжа
1496112126
На большие деньги любой может клюнуть... Как ни прискорбно...
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