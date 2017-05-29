Шалимов: «Смолов может покинуть «Краснодар», но в «Спартак» его Галицкий точно не отпустит»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что «горожане» не станут удерживать нападающего Федора Смолова в случае поступления достойного предложения. При этом специалист отметил, что форвард наверняка не окажется в «Спартаке», поскольку президент клуба Сергей Галицкий не согласится отпустить лучшего бомбардира РФПЛ последних двух сезонов в стан конкурента.
– Футболисты РФПЛ выбрали Федора Смолова лучшим игроком чемпионата. Логичен ли выбор, ведь обычно побеждает представитель чемпиона страны?
– Федор – лучший бомбардир лиги второй год подряд. Не будь этого достижения, шансы игроков «Спартака», наверное, оценивались бы выше.
– Кто ваш кандидат?
– Смолов. Это мой игрок, вижу его каждый день на тренировках. Он лучший на сто процентов – я даже не рассматриваю другие варианты. Да и кто лучше, чем Смолов?
– Ок, тогда кто второй и третий?
– Глушаков был очень полезен в этом сезоне, забивал решающие голы. Третье место – Акинфеев, который много выручал.
– Допускаете, что Смолов решит сменить команду – уедет в Китай или в Европу?
– Думаю, если поступит достойное предложение для клуба, Федора отпустят. Он может уйти.
– Например, в «Спартак»?
– В «Спартак», думаю, президент точно не отпустит. Это наш конкурент. Если только за границу.
– В Китай? Смолов может клюнуть на большие деньги?
– На большие деньги любой может клюнуть.
Вратарь Команда Матчи Удары Голы % надежн.
Мелихов Томь 26 14 53,85
Арапов Урал 4 20 9 45
Габулов Арсенал 7 30 13 43,33
Юрченко Анжи 7 23 9 39,13
Солосин Томь 9 50 18 36
Шелия Уфа 17 6 35,29
Гутор Оренбург 12 49 17 34,69
М.Кержаков Оренбург 11 32 11 34,38
Хомич Амкар 7 27 9 33,33
Городов 23 76 25 32,89
Ребров Спартак 25 72 23 31,94
Коченков Локо(Томь) 12 56 17 30,36
Гилерме Локо 23 60 18 30
Абакумов Оренбург 6 17 5 29,41
Заболотный Урал 21 80 23 28,75
Левашов Арсенал 11 43 12 27,91
Лория КС 22 104 28 26,92
Рыжиков Рубин 24 106 25 23,58
Крицюк Краснодар 20 70 16 22,86
Лодыгин Зенит 13 41 9 21,95
Селихов Амкар 17 57 12 21,05
Джанаев Ростов 13 43 9 20,93
Беленов Анжи-Уфа 25 132 26 19,7
Акинфеев ЦСКА 23 66 13 19,7
Лунев Уфа-Зенит 15 67 10 14,92
Синицин Краснодар 428 мин. 14 2 14,29
Медведев Ростов 12 29 3 10,34
И кто лучший вратарь скажут СУХИЕ числа!
Извините, но как не редактирую пробелы установить не удается. Программа "гонит" свое!