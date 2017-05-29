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Газзаев определил тройку лучших футболистов Премьер-лиги

29 мая 2017, 07:52
10

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал тройку лучших футболистов прошедшего сезона российской Премьер-лиги. Специалист также сравнил форварда армейцев Витиньо с Вагнером Лавом.

– Кого вы считаете лучшим игроком чемпионата? РФПЛ, к примеру, выбрала Глушакова.

– Мне в этом чемпионате понравились три футболиста. Это Глушаков, Смолов, который в очередной раз стал лидером среди бомбардиров, и Промес. Любой из этой тройки может претендовать на звание лучшего.

– Витинью ярко играл весной. Его уже начали сравнивать с Вагнером. Оправданно?

– Для начала Витинью должен так же долго и ярко играть, как Вагнер, и добиться таких же успехов. А пока их рано сравнивать. Витинью еще молодой, он только адаптируется. Молодежи надо доверять – и то, что сегодня это происходит в ЦСКА, я считаю очень позитивным фактором. Если не ставить молодых в состав, они не будут получать игровую практику и не смогут прогрессировать. Талантливых игроков надо мотивировать, помогать обрести уверенность, тем более что им свойственна нестабильность. А у нас часто бывает так: поставят молодого футболиста, он сыграл неудачно – и до конца сезона сел в запас.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Краснодар Вагнер Лав Глушаков Денис Смолов Федор Витиньо Промес Квинси Газзаев Валерий
Комментарии (10)
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Алексей Гозиас
1496041875
Полностью согласен
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Опорник84
1496043303
Все правильно!
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СашкаГуров
1496050238
надеюсь и у Чалова будет много игрового времени
Ответить
Вадим 1972
1496053375
Поживём, увидим.
Ответить
Popularov
1496053516
По итогам всего сезона - ПРОМЕС ЛУЧШИЙ, а Глушаков и Фернандо даже рядом НЕ СТОЯЛИ! Промес! Вас не признали лучшим, и это очень большая НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ по отношению к вам!!! Глушаков и Фернандо НЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ звание ЛУЧШЕГО в сезоне!!! Промес НА ГОЛОВУ выше и лучше играл и играет чем Глушаков и Фернандо вместе взятые! Глушаков и Фернандо играют через раз на третий и первую половину сезона полностью ПРОВАЛИЛИ! Спрашивается??? За какие такие уши и кто вытянул Глушакова на звание "лучшего"!!! Промес, по всем показателям сезона игры за Спартак, ЛУЧШИЙ игрок в РФПЛ!!! Кто-то усиленно вытащил Глушакова на звание лучшего, а Промеса НЕСПРАВЕДЛИВО задвинули за спину Глушакову! Это нечестно и ПРЕДВЗЯТО! А где-то даже попахивает расизмом! Разве иностранный игрок не может быть лучшим, если он это заслужил своей игрой? Промес заслужил и имеет полное право ЧЕСТНО называться ЛУЧШИМ в РФПЛ, а Глушаков и рядом НЕ СТОЯЛ!!! На обмане и подтасовках Глушакова сделали "лучшим", а Промеса УНИЗИЛИ!
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Mahone
1496059892
Правильно,но лучший Глушаков!!!!!!
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Д Альбертини
1496064053
По количеству результативных действий, однозначно лучший Промес. Как проходило голосование в представительства РФПЛ, я вообще х.з.. P.S: не имею ничего против того, что Глушаков стал лучшим, я рад и за Дениса, и за Квинси)
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NEON-SM
1496065250
нормальная такая тройка
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