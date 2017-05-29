Газзаев определил тройку лучших футболистов Премьер-лиги

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал тройку лучших футболистов прошедшего сезона российской Премьер-лиги. Специалист также сравнил форварда армейцев Витиньо с Вагнером Лавом.

– Кого вы считаете лучшим игроком чемпионата? РФПЛ, к примеру, выбрала Глушакова.

– Мне в этом чемпионате понравились три футболиста. Это Глушаков, Смолов, который в очередной раз стал лидером среди бомбардиров, и Промес. Любой из этой тройки может претендовать на звание лучшего.

– Витинью ярко играл весной. Его уже начали сравнивать с Вагнером. Оправданно?

– Для начала Витинью должен так же долго и ярко играть, как Вагнер, и добиться таких же успехов. А пока их рано сравнивать. Витинью еще молодой, он только адаптируется. Молодежи надо доверять – и то, что сегодня это происходит в ЦСКА, я считаю очень позитивным фактором. Если не ставить молодых в состав, они не будут получать игровую практику и не смогут прогрессировать. Талантливых игроков надо мотивировать, помогать обрести уверенность, тем более что им свойственна нестабильность. А у нас часто бывает так: поставят молодого футболиста, он сыграл неудачно – и до конца сезона сел в запас.