Тарасов признался, что о существовании Кубка конфедераций узнал лишь недавно

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов признался, что о существовании Кубка конфедераций он узнал не так давно. В данный момент национальная команда ведет подготовку к турниру в Австрии.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

«Одна тренировка в день – это не легко, но и не тяжело. Мы все успеваем сделать, так как занятие объемное: и с физикой поработать, и над тактикой, и поиграть. Но все привыкают, легко переносят. Готовы работать. Мы тут только пару дней, поэтому только присматриваемся. Пока соперников по Кубку конфедераций не обсуждали. Но, думаю, все впереди.

Честно говоря, я недавно узнал об этом турнире, поэтому мне сложно сказать, значимый он или нет. Но мы серьезно готовимся и покажем максимум.

Возможный уход Семина с поста главного тренера «Локомотива»? Сейчас я полностью сосредоточен на сборной, но за новостями из клуба слежу. Будет совет директоров, там все и будет решаться. Пока я ничего не слышал», – сказал Тарасов.