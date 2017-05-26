Источник: Скрипченко покинет пост главного тренера «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко покинет занимаемую должность. По информации источника, руководство самарского клуба не будет продлевать контракт с белорусским специалистом, который истекает грядущим летом.

Сообщается, что официальное решение, вероятнее всего, будет вынесено 29 мая.

Напомним, Скрипченко возглавил «Крылья Советов» в ноябре 2016 года. По итогам нынешнего сезона самарский клуб занял в турнирной таблице РФПЛ 15-е место и вылетел в ФНЛ.

«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?