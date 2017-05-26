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Луческу может уйти из «Зенита», его сменит Манчини

26 мая 2017, 19:27
23

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время покинет петербургский клуб. По информации источника, с приходом на пост генерального директора команды Сергея Фурсенко сине-бело-голубые активизируют работу по поиску нового наставника.

Наиболее вероятным преемником румынского специалиста является Роберто Манчини. Последним местом работы 52-летнего итальянца был «Интер», который он покинул летом 2016 года.

По итогам нынешнего сезона «Зенит» под руководством Луческу занял в турнирной таблице РФПЛ третье место и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Манчини Роберто
Комментарии (23)
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Chernyi Lis
1495816145
хуини позовите ..поищите найдется..для отмывки..
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Asbjorn
1495816497
не может,а должен,а под манчини надо будет сильных игроков покупать,хотя это для газпрёма не проблема
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Kollljan
1495817538
Хрен редьки не слаще. Что Луческу, что Манчини - какая разница?
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dddolphin
1495817838
Манчини не выход для Питера...Совсем нет..лучше не будет. кмк.
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Mr_Digorec
1495819593
АВБ,Луческу....теперь Манчини.....состав надо усиливать....а не тренеров менять ежечасно....
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Garrincha58
1495820709
не дай бог этому хапуге придти в Зенит
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115
1495821045
опять бабки пилят,долбаные ворюги,после фурсенко придет мутко,когда их всех расстреляют уже
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Путник 13
1495821342
Проказница Мартышка, Осел, Козел, да Косолапый Мишка затеяли себе футбол. Купили мяч, построили Арену, с шампанского в бокалах сдули пену. Но вот беда — никак не могут порешать, кто сим мероприятьем будет заправлять ...
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Nevsky_RU
1495825659
Нафиг Фурсенко, нафиг Манчини, Луческу с Митрофановым и Дюковым то же нафиг!! Это всё не то, не те функционеры, не те тренеры. Нужны профессионализм, амбиции, энергия, порядочность и еще много факторов которыми данные персоналии обладают едва ли. При Газпроме Зенит превратился в игрушку топ менеджеров, что то типа как и шейхи играются с европейскими клубами, но им хватает мозгов осознавая свое дилетантство, отдавать всё на откуп профессионалам. А наши всё сами, пох как зато интересно в купи-продай поиграть, реальный футбольный менеджер для богачей.
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MichelWB
1495831319
Луческу, уже обомжатился, как запахло увольнением, сразу запел про ущемление бомжей. У бомжей всегда так: если судят не в их пользу, значит это заговор против них. Что такое честный футбол в Питере уже забыли. Если конечно знали.
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