Луческу может уйти из «Зенита», его сменит Манчини

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в ближайшее время покинет петербургский клуб. По информации источника, с приходом на пост генерального директора команды Сергея Фурсенко сине-бело-голубые активизируют работу по поиску нового наставника.

Наиболее вероятным преемником румынского специалиста является Роберто Манчини. Последним местом работы 52-летнего итальянца был «Интер», который он покинул летом 2016 года.

По итогам нынешнего сезона «Зенит» под руководством Луческу занял в турнирной таблице РФПЛ третье место и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.