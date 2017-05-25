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    Черчесов: «На бумаге сборная Германии – фаворит Кубка конфедераций-2017»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что на бумаге фаворитом Кубка конфедераций-2017 является сборная Германии.

    Отметим, что ранее действующий чемпион мира опубликовал расширенную заявку игроков, в которой отсутствовали ключевые футболисты.

    Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани в период с 17 июня по 2 июля.

    – Немцы и португальцы не привезут на Кубок конфедераций не самые сильные составы. Не упадет ли от этого уровень турнира?

    – Кто вам сказал, что в этих сборных нет хороших футболистов? Если не приедут несколько игроков, это не значит, что уровень будет низким. У нас тоже два футболиста выпали из состава прямо перед турниром из-за травм, такое часто случается.

    – Кто же тогда фаворит турнира?

    – На бумаге – немцы, практически на всех турнирах они доходят как минимум до полуфинала.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2017 20:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 мая 2017, 21:57

      Стасик в ФИФу переиграл? Там такие же высказывания...

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 25 мая 2017, 21:56

      Ну немцы навряд ли главные фавориты , да скорее всего выступят достойно , но все же надо быть реалистами , хоть практически второй состав он все равно сильный , но он все же второй ... Лев просто будет проверять ближайший резерв сборной и не ставит перед командой задачи - обязательно выиграть кубок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 мая 2017, 21:02

      У Португалии отличный состав как бы..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 мая 2017, 20:22

      Все правильно, дадут нам просраться и вторыми составами. Скорее бы уже, не терпится посмотреть потом в глаза Мудко и Черчесову...

      2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 20:18

      А мы являемся мальчиками для битья - добавил Стас.

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