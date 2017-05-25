Черчесов: «На бумаге сборная Германии – фаворит Кубка конфедераций-2017»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что на бумаге фаворитом Кубка конфедераций-2017 является сборная Германии.

Отметим, что ранее действующий чемпион мира опубликовал расширенную заявку игроков, в которой отсутствовали ключевые футболисты.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани в период с 17 июня по 2 июля.

– Немцы и португальцы не привезут на Кубок конфедераций не самые сильные составы. Не упадет ли от этого уровень турнира?

– Кто вам сказал, что в этих сборных нет хороших футболистов? Если не приедут несколько игроков, это не значит, что уровень будет низким. У нас тоже два футболиста выпали из состава прямо перед турниром из-за травм, такое часто случается.

– Кто же тогда фаворит турнира?

– На бумаге – немцы, практически на всех турнирах они доходят как минимум до полуфинала.