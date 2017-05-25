Черчесов: «Дзюба тренировался в зале, Акинфеева беспокоит пятка»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах неучастия нападающего Артема Дзюбы в тренировке национальной команды.

Кроме того, специалист отметил, что голкипер Игорь Акинфеев, приступивший к занятиям через 20 минут после их начала, имеет проблемы с пяткой.

«Дзюба тренировался в зале, Акинфеев позже начал тренировку. Если с Артемом это плановое, то пятка Игоря беспокоит. Дня на два-три он может задержаться, подлечиться надо. Последние дни он только играл в ЦСКА, не тренировался», – сказал Черчесов.

Отметим, что с 26 мая по 3 июня сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии перед стартом Кубка конфедераций-2017.