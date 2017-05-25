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    Черчесов: «Дзюба тренировался в зале, Акинфеева беспокоит пятка»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах неучастия нападающего Артема Дзюбы в тренировке национальной команды.

    Кроме того, специалист отметил, что голкипер Игорь Акинфеев, приступивший к занятиям через 20 минут после их начала, имеет проблемы с пяткой.

    «Дзюба тренировался в зале, Акинфеев позже начал тренировку. Если с Артемом это плановое, то пятка Игоря беспокоит. Дня на два-три он может задержаться, подлечиться надо. Последние дни он только играл в ЦСКА, не тренировался», – сказал Черчесов.

    Отметим, что с 26 мая по 3 июня сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии перед стартом Кубка конфедераций-2017.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.05.2017 18:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 25 мая 2017, 20:09

      Кони грамотно сливаются....

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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 мая 2017, 18:34

      ох уж эти пятки,вечно они беспокоят футболистов

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