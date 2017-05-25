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    Туристические маршруты по Санкт-Петербургу не будут перекрыты из-за проведения Кубка конфедераций

    Во время проведения матчей Кубка конфедераций в Санкет-Петербурге не будут перекрываться Большая Нева, реки и каналы города для туристических судов. Ограничения затронут лишь зону, прилегающую к стадиону «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове.

    «Ограничение коснется исключительно водных путей, прилегающих к стадиону на Крестовском острове. Прогулки по рекам и каналам, Большой Неве – все это остается, катайтесь на здоровье. Ограничения у стадиона введут только на время Кубка конфедераций», – рассказал губернатор Георгий Полтавченко.

    Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

    Источник: ТАСС

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    25.05.2017 08:00
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