Туристические маршруты по Санкт-Петербургу не будут перекрыты из-за проведения Кубка конфедераций

Во время проведения матчей Кубка конфедераций в Санкет-Петербурге не будут перекрываться Большая Нева, реки и каналы города для туристических судов. Ограничения затронут лишь зону, прилегающую к стадиону «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове.

«Ограничение коснется исключительно водных путей, прилегающих к стадиону на Крестовском острове. Прогулки по рекам и каналам, Большой Неве – все это остается, катайтесь на здоровье. Ограничения у стадиона введут только на время Кубка конфедераций», – рассказал губернатор Георгий Полтавченко.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.