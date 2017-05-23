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    Сане не выступит в составе сборной Германии на Кубке конфедераций

    Полузащитник сборной Германии и «Манчестер Сити» Лерой Сане не сможет выступить на предстоящем Кубке конфедераций в России. 21-летнему игроку предстоит лечь на операционный стол, чтобы решить проблемы с носом.

    «Я хотел бы выступить в России. Но я проконсультировался с врачами, которые сказал мне, что лучше использовать летний перерыв для данной процедуры. Таким образом, я подойду к новому сезону совершенно здоровым», – сказал Сане.

    Окончательный состав «бундестима» на Кубок конфедераций должен быть объявлен до 7 июня. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. Германия сыграет в одной группе с Камеруном, Чили и Австралией.

    Источник: DFB

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    23.05.2017 13:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 16:03

      Кубок Конфедераций все больше превращается в просмотр ближайшего резерва , а не в турнир . И что тут так наши функционеры "кипятком писают" , что это "почти чемпионат мира" .

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