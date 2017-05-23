Сане не выступит в составе сборной Германии на Кубке конфедераций

Полузащитник сборной Германии и «Манчестер Сити» Лерой Сане не сможет выступить на предстоящем Кубке конфедераций в России. 21-летнему игроку предстоит лечь на операционный стол, чтобы решить проблемы с носом.

«Я хотел бы выступить в России. Но я проконсультировался с врачами, которые сказал мне, что лучше использовать летний перерыв для данной процедуры. Таким образом, я подойду к новому сезону совершенно здоровым», – сказал Сане.

Окончательный состав «бундестима» на Кубок конфедераций должен быть объявлен до 7 июня. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля. Германия сыграет в одной группе с Камеруном, Чили и Австралией.