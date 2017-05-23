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Пике в финале Лиги чемпионов будет болеть за Буффона и Алвеса

23 мая 2017, 07:43
6

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассчитывает увидеть равную борьбу в финальном матче Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ювентус». Испанец отметил, что желает победы итальянскому клуба, а особенно переживать он будет за Джанлуиджи Буффона и Даниэля Алвеса.

«В финале будет равная борьба между двумя очень сильными командами. «Ювентус» на протяжении нескольких лет показывает достойную игру, входит в число ведущих команд Европы. У них в составе есть великий игрок – Буффон. Он как никто заслуживает этой победы, учитывая нынешний сезон и всю его карьеру.

Я бы хотел, чтобы Буффон выиграл «Золотой мяч» после Яшина. Он стремится к победе в Лиге чемпионов, которая для него была бы первой в его карьере. Я буду также болеть за своего бывшего одноклубника – Дани Алвеса. Хотелось бы видеть и его победу», – приводит слова Пике Sport Mediaset.

Стоит отметить, что на данный момент Лев Яшин является единственным голкипером, которому вручался «Золотой мяч». Было это в 1963 году.

Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Реал Ювентус Барселона Пике Жерар Буффон Джанлуиджи Алвес Дани
Комментарии (6)
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Luis Figo
1495516659
да не только ты, походу все фаны Барселоны за Юве! ))
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1Odin1
1495533870
в свете санкций против всего русского 100% буффон получит
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nelez
1495702649
Прочитая комменты осознаеш что все уже забыли про месси. А Буффон? Да Буффон великий футболист.Но ЗМ не дается за то что кто то играет в свои 42 года. На сегодняшний день ест вратарь лучше Буффона , например Нойер.Он №1 сегодня в мире среди голкиперов. А предлагающие Буффона просто не хотять сказать что не хотять чтобы Рональду получил ЗМ. На счет финала- Пусть победит сильнейший.Оба клуба заслужили Кубок ЛЧ.Лучшая в мире нападение против лучшей зашиты. НАLA MADRID!!!!!!
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