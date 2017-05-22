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    Марио Фернандес и Дзагоев не сыграют на Кубке конфедераций

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал 28 футболистов на сбор команды в Австрию, который пройдет с 26 мая по 3 июня.

    Сообщается, что подготовку к Кубку конфедераций пропустят Марио Фернандес и Алан Дзагоев. Футболисты ЦСКА получили травмы.

    Окончательная заявка на турнир должна быть оформлена не позднее 7 июня.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Гилерме («Локомотив»), Владимир Габулов («Арсенал»).

    Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»).

    Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»).

    Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Источник: РФС

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    22.05.2017 14:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 25 мая 2017, 22:06

      Так они КК пропустят или их только на сбор из-за травм не вызвали???

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 мая 2017, 19:39

      Новую Зеландию и без них обыгрывать должны наши! А с Мексикой и Португалией всеравно ловить нечего.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 15:40

      Я и не сомневался. Караваева вполне можно посмотреть в сборной .

      1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 22 мая 2017, 15:28

      Отличное новость для всех болело ЦСКА! И так сезон уже скоро!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 22 мая 2017, 15:28

      То что сломался Дзагоев, даже не удивляет. Вечно сломается в последнее время.

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 22 мая 2017, 15:07

      Ну Алан - ну едрид мадрид.

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 мая 2017, 14:58

      Как спартач считаю, что эти два коня очень бы пригодились сборной...

      4
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 22 мая 2017, 14:47

      Взял бы Смольникова и Денисова, ничем не хуже, а Денисов сейчас после застоя лучший сезон провёл за года 4, Смольников тоже форму набрал

      1
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      Рейтинг: +21

      Sniff87 > MaxOfMobbDeep 22 мая 2017, 14:53

      Смольников в заявке)

      2
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