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Марио Фернандес и Дзагоев не сыграют на Кубке конфедераций

22 мая 2017, 14:13
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал 28 футболистов на сбор команды в Австрию, который пройдет с 26 мая по 3 июня.

Сообщается, что подготовку к Кубку конфедераций пропустят Марио Фернандес и Алан Дзагоев. Футболисты ЦСКА получили травмы.

Окончательная заявка на турнир должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Гилерме («Локомотив»), Владимир Габулов («Арсенал»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»).

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).

Источник: РФС
Кубок конфедераций Россия ЦСКА Дзагоев Алан Фернандес Марио Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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MaxOfMobbDeep
1495453652
Взял бы Смольникова и Денисова, ничем не хуже, а Денисов сейчас после застоя лучший сезон провёл за года 4, Смольников тоже форму набрал
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АртурZaСМ
1495454285
Как спартач считаю, что эти два коня очень бы пригодились сборной...
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Nikiforof
1495454871
Ну Алан - ну едрид мадрид.
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Nesterenko
1495456087
То что сломался Дзагоев, даже не удивляет. Вечно сломается в последнее время.
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_Kesh_Suntar_
1495456139
Отличное новость для всех болело ЦСКА! И так сезон уже скоро!
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dok66
1495456805
Я и не сомневался. Караваева вполне можно посмотреть в сборной .
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Обер-КанцлерЪ
1495471147
Новую Зеландию и без них обыгрывать должны наши! А с Мексикой и Португалией всеравно ловить нечего.
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ProstoPolzovatel
1495739177
Так они КК пропустят или их только на сбор из-за травм не вызвали???
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