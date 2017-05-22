Марио Фернандес и Дзагоев не сыграют на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал 28 футболистов на сбор команды в Австрию, который пройдет с 26 мая по 3 июня.

Сообщается, что подготовку к Кубку конфедераций пропустят Марио Фернандес и Алан Дзагоев. Футболисты ЦСКА получили травмы.

Окончательная заявка на турнир должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Беленов («Уфа»), Гилерме («Локомотив»), Владимир Габулов («Арсенал»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Ростов»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Краснодар»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков («Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Дмитрий Тарасов («Локомотив»).

Нападающие: Александр Бухаров («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Дмитрий Полоз («Ростов»), Федор Смолов («Краснодар»).