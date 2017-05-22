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    Опубликован график подготовки России к матчу с Чили

    Сегодня был опубликован график подготовки сборной России Кубку конфедераций-2017 в период с 25 мая по 9 июня. Стоит отметить, что команда будет тренироваться в преддверии товарищеского матча с Чили на стадионе имени Стрельцова. Сама встреча состоится 9 июня. Дальнейший график подготовки будет опубликован позднее.

    25 мая (четверг)

    16:30. Тренировка. «Арена Химки». Химки.

    26 мая (пятница)

    10.30. Вылет в Инсбрук.

    16:15. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

    27 мая (суббота)

    11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

    28 мая (воскресенье)

    11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

    29 мая (понедельник)

    11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

    30 мая (вторник)

    11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

    31 мая (среда)

    11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

    1 июня (четверг)

    16:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

    2 июня (пятница)

    16:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

    3 июня (суббота)

    11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

    18.30. Вылет в Будапешт

    4 июня (воскресенье)

    16:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Гроупама Арена». Будапешт.

    16:30. Тренировка на стадионе «Гроупама Арена».

    5 июня (понедельник)

    20:30. Контрольный матч. Венгрия – Россия. Будапешт. Стадион ФК «Гроупама Арена».

    Вылет в Москву.

    6 июня (вторник)

    16:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова.

    7 июня (среда)

    11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова.

    8 июня (четверг)

    15:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Отель «Балчуг».

    16:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова.

    9 июня (пятница)

    Контрольный матч. Россия – Чили. Москва.

    Источник: РФС

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    22.05.2017 10:59
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      Rooney102 22 мая 2017, 11:35

      зачем тренировки в 10 местах??

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      ...
      Рейтинг: +532

      Бан > Rooney102 22 мая 2017, 11:49

      Так пилить удобнее ...

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