Опубликован график подготовки России к матчу с Чили

Сегодня был опубликован график подготовки сборной России Кубку конфедераций-2017 в период с 25 мая по 9 июня. Стоит отметить, что команда будет тренироваться в преддверии товарищеского матча с Чили на стадионе имени Стрельцова. Сама встреча состоится 9 июня. Дальнейший график подготовки будет опубликован позднее.
25 мая (четверг)
16:30. Тренировка. «Арена Химки». Химки.
26 мая (пятница)
10.30. Вылет в Инсбрук.
16:15. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.
27 мая (суббота)
11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.
28 мая (воскресенье)
11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.
29 мая (понедельник)
11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.
30 мая (вторник)
11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.
31 мая (среда)
11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.
1 июня (четверг)
16:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.
2 июня (пятница)
16:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.
3 июня (суббота)
11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.
18.30. Вылет в Будапешт
4 июня (воскресенье)
16:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Гроупама Арена». Будапешт.
16:30. Тренировка на стадионе «Гроупама Арена».
5 июня (понедельник)
20:30. Контрольный матч. Венгрия – Россия. Будапешт. Стадион ФК «Гроупама Арена».
Вылет в Москву.
6 июня (вторник)
16:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова.
7 июня (среда)
11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова.
8 июня (четверг)
15:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Отель «Балчуг».
16:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова.
9 июня (пятница)
Контрольный матч. Россия – Чили. Москва.