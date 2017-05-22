Опубликован график подготовки России к матчу с Чили

Сегодня был опубликован график подготовки сборной России Кубку конфедераций-2017 в период с 25 мая по 9 июня. Стоит отметить, что команда будет тренироваться в преддверии товарищеского матча с Чили на стадионе имени Стрельцова. Сама встреча состоится 9 июня. Дальнейший график подготовки будет опубликован позднее.

25 мая (четверг)

16:30. Тренировка. «Арена Химки». Химки.

26 мая (пятница)

10.30. Вылет в Инсбрук.

16:15. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

27 мая (суббота)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

28 мая (воскресенье)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

29 мая (понедельник)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

30 мая (вторник)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

31 мая (среда)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

1 июня (четверг)

16:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

2 июня (пятница)

16:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

3 июня (суббота)

11:30. Тренировка. SSV Neustift. Нойштифт.

18.30. Вылет в Будапешт

4 июня (воскресенье)

16:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе «Гроупама Арена». Будапешт.

16:30. Тренировка на стадионе «Гроупама Арена».

5 июня (понедельник)

20:30. Контрольный матч. Венгрия – Россия. Будапешт. Стадион ФК «Гроупама Арена».

Вылет в Москву.

6 июня (вторник)

16:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова.

7 июня (среда)

11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова.

8 июня (четверг)

15:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Отель «Балчуг».

16:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова.

9 июня (пятница)

Контрольный матч. Россия – Чили. Москва.