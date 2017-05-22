Широков ждет возвращения Бердыева в «Рубин»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков практически уверен, что Курбан Бердыев покинет «Ростов» в предстоящее межсезонье. Правда, по словам экс-футболиста сборной России, пока не понятно где 64-летний специалист окажется в следующем сезоне.

«Думаю, 65 на 35, что Бердыев уйдет из «Ростова». А вот куда – это вопрос. «Рубин» – интересный вариант, думаю, Бердыев не против вернуться обратно, если это возможно. У клуба хорошие условия для работы, и Курбан Бекиевич там все знает. Мне было бы интересно на это посмотреть», – сказал Широков.

Ранее сообщалось об интересе к Берыдеву со стороны «Спартака», «Локомотива» и «Рубина».