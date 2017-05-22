Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Широков ждет возвращения Бердыева в «Рубин»

22 мая 2017, 09:07
15

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков практически уверен, что Курбан Бердыев покинет «Ростов» в предстоящее межсезонье. Правда, по словам экс-футболиста сборной России, пока не понятно где 64-летний специалист окажется в следующем сезоне.

«Думаю, 65 на 35, что Бердыев уйдет из «Ростова». А вот куда – это вопрос. «Рубин» – интересный вариант, думаю, Бердыев не против вернуться обратно, если это возможно. У клуба хорошие условия для работы, и Курбан Бекиевич там все знает. Мне было бы интересно на это посмотреть», – сказал Широков.

Ранее сообщалось об интересе к Берыдеву со стороны «Спартака», «Локомотива» и «Рубина».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Широков Роман Бердыев Курбан
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjoga
1495434342
Тебе только посмотреть хочется?
Ответить
FaTeK1945ru
1495434362
...многие,если не все болельщики РУБИНа желают видеть Великого тренера у нас в ТАТАРСТАНе!!! Ждём!!! Нужно слово главного.
Ответить
vinsent
1495434804
только сначала сосите прощенья... обидели сильно человека
Ответить
Go-o-ol
1495439732
РооСС Вы че вымерли!!!ЖИВВЕЕЕЕм!
Ответить
Go-o-ol
1495440120
Беекеч Я когда то в Алмате задал вопрос Вам как в кайрате играется ,,,,вопрос Что О Н СКАЗАЛ ЖДУ ответ!!!
Ответить
Go-o-ol
1495440282
ВАРИАНТЫ НЕ ЗАДАВАЙТЕ ВП,,,СМОРИТЕ ЧЕ ТАКОЕ,,,,БЛИИИН,,,,
Ответить
Челнинец
1495442042
Бердыева в Краснодар, я думаю Галицкий сможет ему устроит трансферы которые он захочет!
Ответить
dok66
1495442643
Что-то мне кажется не вернется он в Рубин . Нехорошо с ним там расстались . А вот Краснодар - было бы интересно !
Ответить
арейская
1495446623
Но только не в "Рубин"...
Ответить
зуб даю
1495476992
В Казани только ЗА
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
Московский клуб находится на грани революции
01:21
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+