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    Широков ждет возвращения Бердыева в «Рубин»

    Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков практически уверен, что Курбан Бердыев покинет «Ростов» в предстоящее межсезонье. Правда, по словам экс-футболиста сборной России, пока не понятно где 64-летний специалист окажется в следующем сезоне.

    «Думаю, 65 на 35, что Бердыев уйдет из «Ростова». А вот куда – это вопрос. «Рубин» – интересный вариант, думаю, Бердыев не против вернуться обратно, если это возможно. У клуба хорошие условия для работы, и Курбан Бекиевич там все знает. Мне было бы интересно на это посмотреть», – сказал Широков.

    Ранее сообщалось об интересе к Берыдеву со стороны «Спартака», «Локомотива» и «Рубина».

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 09:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +33

      зуб даю 22 мая 2017, 21:16

      В Казани только ЗА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 мая 2017, 12:50

      Но только не в "Рубин"...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 11:44

      Что-то мне кажется не вернется он в Рубин . Нехорошо с ним там расстались . А вот Краснодар - было бы интересно !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 мая 2017, 11:34

      Бердыева в Краснодар, я думаю Галицкий сможет ему устроит трансферы которые он захочет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 11:04

      ВАРИАНТЫ НЕ ЗАДАВАЙТЕ ВП,,,СМОРИТЕ ЧЕ ТАКОЕ,,,,БЛИИИН,,,,

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 11:02

      Беекеч Я когда то в Алмате задал вопрос Вам как в кайрате играется ,,,,вопрос Что О Н СКАЗАЛ ЖДУ ответ!!!

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 10:55

      РооСС Вы че вымерли!!!ЖИВВЕЕЕЕм!

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 10:53

      Не ОТНИМАЙ....человеку РАДОСТЬ,, просто пообщаться

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 10:50

      Давай ВЫПЬМ! БЕЕКЕЧ Просто позвоните Я щас в АСТАНЕ,,,,

      0
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 22 мая 2017, 10:45

      ТИПА ЗАБЕРУТ

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