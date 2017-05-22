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Ребров: «Динамо» находится в ненормальной ситуации»

22 мая 2017, 07:05
5

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров назвал сложной ситуацию, в которой находится клуб, сообщает dynamo.kiev.ua. В рамках восьмого тура Плей-офф чемпионата Украины киевляне уступили «Заре» со счетом 1:2. По его словам, футболистам в этом году не хватает мотивации после нескольких удачных сезонов.

«Разговора с президентом пока не было. У меня заканчивается контракт. Наверное, инициатором такого разговора должен быть президент клуба. Я же не могу сказать, что хочу работать дальше или не хочу – это никого не интересует. Сначала президент должен для себя понимать, нужен я команде или нет.

Я сам долгое время играл в «Динамо» и, поверьте, сам переживаю за клуб не меньше, чем болельщики, не меньше, чем президент, не меньше, чем футболисты. Я вижу их лица сейчас, им даже говорить ничего не надо, настолько видно, как они расстроены. Но для того, чтобы идти дальше, надо понимать, что случилось в этом сезоне, и какими должны быть наши следующие шаги.

Сегодня мы играли за честь «Динамо», и я сказал об этом ребятам перед матчем. Да, мы можем выигрывать, проигрывать. Но сегодня я не видел по футболистам, что они рвали и метали, стремясь использовать последний шанс закрепиться в основном составе. Я говорю сейчас о тех, кто в предыдущих матчах обычно оставался на замене.

Сейчас мы, конечно, находимся в ненормальной ситуации. Но это бывает у всех клубов после серии побед. За последние три года мы взяли пять кубков и два чемпионства, и, наверное, у кого-то притупилась мотивация. Теперь надо решить, как и куда идти дальше. Я переживаю за эту команду. И просто так я не скажу, что хочу, и все. Необходимо, чтобы и президент был уверен, и футболисты. Мы все вместе должны понимать, как работать дальше.

И в прошлом, и в позапрошлом сезонах мы, считаю, выступили достойно. Но возьмите пример «Шахтера»: в команду пришел новый тренер, и это дало футболистам новую мотивацию. Состав особо не изменился, но команда играет с новой мотивацией. Так что, может, и не надо менять футболистов. Но это решать не мне – это решать президенту клуба», – сказал Ребров.

«Динамо» за два тура до завершения чемпионата занимает второе место, отставая от лидирующего «Шахтера» на 18 очков.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Плей-офф Динамо К Ребров Сергей
Комментарии (5)
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bset
1495430144
Просто в Шахтере грамотные менеджеры. Столько всего выиграли. А тренер, как оказалось, у них не был выдающимся.
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chempion_cska
1495430715
Шахтер Д. чемпионы!
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chempion_cska
1495430836
Это ваши проблемы, однако.
Ответить
slavko33002
1495436354
Гнать Суркиса нахер!!!!
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juvseriy
1495443947
Да во всей Украине как то неочень...
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